Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.

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Как появилось название "Днепр"

По словам Алферова, именно скифы, которые жили на территории современной Украины несколько тысяч лет назад, первыми назвали реку Днепром.

Это слово происходит из древнего восточноиранского языка, на котором разговаривали скифы, где "дн" означает "вода", а "апр" – "глубокая". Таким образом, "Днепр" буквально переводится как "глубокая вода".

Название "Днепр" появилось несколько тысяч лет назад / Фото Unsplash

Интересно, что похожим образом образовались и названия других крупных рек. Например, "Днестр" означал "южная вода", а "Дон" – просто "большая вода". Алферов также отметил, что в разные эпохи река Днепр имела и другие имена.

Историк рассказал, что славяне называли ее Славутичем, а греки, обитавшие на северном Причерноморье, – Борисфеном, что переводится как "река, которая течет с севера".

Однако именно скифское название "Днепр" сохранилось до наших дней.

Напомним, что первое упоминание слова "Украина" появилось в 1187 году. Также существует несколько теорий происхождения слова, однако, по словам историков, оно не имеет никакого отношения к "окраине".