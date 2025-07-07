Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Між іншим, історія" в YouTube.

Дивіться також Головна гордість теж вкрадена: як Росія "позичила" мелодію до свого гімну у Лисенка

Як з'явилося слово "Україна" та яке його значення

Попри російські наративи про "окраїну імперії", перша згадка слова "Україна" з’являється ще задовго до існування Російської імперії – у 1187 році в "Повісті минулих літ".

Вперше слово з'явилося в "Повісті минулих літ", де літописець розповідає про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича,

– розповідає автор відео.

Перша згадка "України" з'явилася ще в 1187 році / Фрагмент з Іпатіївського списку

У XVII столітті, під впливом подій Хмельниччини, слово "Україна" дедалі чіткіше починає позначати конкретну етнічну та політичну одиницю.

Однак етимологія терміну досі викликає жваві дискусії серед дослідників. Частина з них пов'язує походження назви від прислівника "край", тобто найвіддаленіша від центру частина Київської Русі. Інші ж твердять, що "Україна" походить від іменника "край" у сенсі "рідна земля".

До слова, скандинави взагалі мали власну назву для нашої держави. Для українці були "гардариками", що позначало місцевість з великою кількістю градів, укріплених міст.