Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.

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Як скандинави називали українців у середньовіччі

Історик зазначає, що середньовічна назва української держави – Русь. Однак греки називали нас "Росія". Водночас скандинави придумали власну назву для нашої держави.

Вони називали нас "гардарики". Це слово позначає місцевість з великою кількістю градів, укріплених міст,

– розповідає Алфьоров.

Макет Києва 10 – 13 століття / Фото st-sophia.org.ua

Він додав, що в Україні і до сьогодні збереглася чимала кількість старовинних городищ – від яких і до нині залишилися вали.

Також цікаву паралель Алфьоров провів і з іспанським регіоном Кастилія.

"Назва Кастилія походить за таким самим принципом: кастил – замок, Кастилія – земля замків", – пояснює історик.

До слова, в давнину Київ також мав ще одну назву, яку історики не можуть розгадати і досі. У трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного місто згадується як Самбатас.