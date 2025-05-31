Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Как скандинавы называли украинцев в средневековье

Историк отмечает, что средневековое название украинского государства – Русь. Однако греки называли нас "Россия". В то же время скандинавы придумали собственное название для нашего государства.

Они называли нас "гардарики". Это слово обозначает местность с большим количеством градов, укрепленных городов,

– рассказывает Алферов.

Макет Киева 10 – 13 века / Фото st-sophia.org.ua

Он добавил, что в Украине и сегодня сохранилось немалое количество старинных городищ – от которых и до сих пор остались валы.

Также интересную параллель Алферов провел и с испанским регионом Кастилия.

"Название Кастилия происходит по такому же принципу: кастил – замок, Кастилия – земля замков", – объясняет историк.

К слову, в древности Киев также имел еще одно название, которое историки не могут разгадать до сих пор. В трактате византийского императора Константина VII Багрянородного город упоминается как Самбатас.