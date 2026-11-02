Город в кухонном шкафчике: британцы придумали, как выращивать зелень практически без усилий

Свежая зелень к завтраку, которую не нужно искать в супермаркете, теперь может расти прямо на кухонной столешнице. Британский стартап Home Harvest представил компактную домашнюю ферму, которая сама ухаживает за растениями, а первый урожай некоторых культур обещает уже через 8 дней.

Это умное устройство было разработано для тех, кто хочет выращивать зелень дома, но не имеет огорода, балкона или времени постоянно следить за растениями. Разработчики обещают, что для начала достаточно нескольких простых действий, пишет newatlas.com.

Как работает домашняя ферма

Устройство под названием Home Harvest напоминает небольшой шкафчик с лотками для растений. Чтобы начать выращивание, нужно: вставить специальный коврик с семенами; добавить воду; выбрать культуру в приложении.

Далее система берет на себя большую часть работы. Она автоматически регулирует освещение, полив, температуру, влажность и циркуляцию воздуха. Встроенная HD-камера позволяет следить за растениями, а смартфон отправляет напоминания о сборе урожая и предлагает рецепты.

Особенность устройства – возможность выращивать микрозелень, салатные культуры и зелень без почвы. Однако заявленные 8 дней касаются лишь отдельных культур, а не любых овощей. То есть ждать полноценных помидоров или огурцов за такой срок не стоит.

В ферме также предусмотрен режим отпуска. Он замедляет рост растений, пока хозяев нет дома.

Сколько стоит умный огород Home Harvest?

Harvest One – от 249 фунтов стерлингов. Это модель с одним лотком для небольшого хозяйства, рассчитанная на одного-двух человек.

Home Harvest Harvest Three – от 299 фунтов стерлингов. Эта модель с тремя лотками – более крупная версия, которую разработчики позиционируют для семей из трех-пяти человек.

Обе модели были представлены на краудфандинговой платформе Kickstarter. Отдельно нужно учитывать расходы на семенные коврики, если использовать фирменные расходные материалы. В то же время система позволяет использовать и собственные семена с соответствующим субстратом.

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Заменит ли это супермаркет

Разработчики позиционируют домашнюю ферму как способ иметь свежую зелень под рукой в течение года. Но пока речь идет прежде всего о микрозелени, салатах и травах, а не о полноценной замене овощных покупок.

К тому же Home Harvest – это еще и проект, который собирает финансирование. По данным New Atlas, первые поставки планировались на февраль 2027 года, однако краудфандинг не гарантирует, что сроки не изменятся.