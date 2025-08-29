Музыканты не только пишут собственную музыку, но и слушают то, что записывают другие, что неудивительно. Поэтому мы спросили автора одной из самых популярных украинских песен 2025 года в Украине, чьи песни слушает он.

Мы спросили у DREVO, кто из украинских артистов ему импонирует. Что ответил певец – рассказывает 24 Канал.

Кого слушает DREVO?

По мнению DREVO, сейчас на вершине украинского шоубизнеса Надя Дорофеева. И именно эту исполнительницу в первую очередь назвал артист. В июле этого года Дорофеева вместе с Позитивом, с которым когда-то вместе была в дуэте "Время и Стекло" разорвала сеть песней "Смак-печаль".

Также DREVO поделился тем, кого слушает среди звезд нового поколения. Например, певцу импонирует Кажанна – певица с лейбла Джерри Хейл, которая сначала стала популярной в Tik Tok из-за своих забавных видео, что впоследствии переродилось в шуточные песни "Простиня мого деда" и "Дупа огурца". Однако сейчас Кажанна цепляет аудиторию проникновенными текстами с глубокими смыслами.

Также DREVO отметил финалиста шоу "Х-фактор" Ивана Брикульца, более известного как Brykulets. Его песни становятся вирусными в украинском сегменте Tik Tok.

Еще одна представительница нового поколения украинской музыки, которую отметил DREVO – Kler, она же Валерия Колесник. Девушка с 2017 года выпускает свои песни, но сейчас ее хиты особенно популярны. В чарты попадают как ее сольные хиты, так и, например, фиты с Alona Alona.

Особое место в сердце и плейлисте DREVO занимает легендарная украинская группа – Бумбокс, песни которого, вероятно, знает чуть ли не вся страна.

Интересно, что песня DREVO ""Изумрудное небо" по состоянию на август является самой популярной украинской песней в 2025 году, которая в течение всего лета возглавляла украинские чарты.