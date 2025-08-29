Сейчас Дарья имеет четкую проукраинскую позицию, помогает военным и развивает украинскую культуру, однако раньше у нее был российский паспорт. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Что Дарья Лисич говорит о формировании позиции?
По словам поэтессы, она хотела поступать в Москву на журналистику в 11 – 12 лет, но потом началась Революция достоинства и все сопутствующие события. После этого она уже начала думать иначе.
У нас была возможность получить российский паспорт, но после событий на Майдане я сдала его и сделала украинский. Я впервые ездила на открытие музея Майдана, когда была студенткой-первокурсницей,
– рассказала Лисич.
Она также отмечает, что видела лозунги, видела, что происходило и именно тогда окончательно поняла, что украинка.
Дарья Лисич рассказала о своей позиции / Фото Суспільне культура
Я отказалась от всех призрачных перспектив, которые могли быть в России. Затем начала изучать вопрос глобально и стала взрослее. И это стало для меня важнее, чем пойти потусить с друзьями,
– добавила поэтесса.
В то же время она объяснила, что планировала поступать в Россию, потому что все пространство было русскоязычным, и считалось, что российская журналистика мощнее. Это было 100% проявлением комплексом неполноценности.
Другие мысли Дарьи Лисич
- К слову, поэтесса Дарья Лисич начала писать стихи, когда потеряла мобильный телефон, и ее первое стихотворение было на эту тему. Сначала писала на русском языке, но целенаправленно начала заниматься поэзией за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.
- Дарья Лисич высказывается о феминизме и правах женщин, подчеркивая важность признания проблем патриархальной системы.
- Лисич предлагает изменить школьную программу по литературе, включив произведения, вызывающие эмоции и заинтересованность учащихся.