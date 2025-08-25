Свое первое стихотворение она написала, когда потеряла мобильный телефон. Об этом Дарья Лисич рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как Дарья Лисич начала писать?

По воспоминаниям поэтессы, это было всегда. Она рассказала, что мама приучила ее к поэзии, привила любовь к этому, но сначала это было больше для тренировки памяти.

И как-то такое рифмование очень органично пришло в мою жизнь. И потом я что-то пописала время от времени. Целенаправленно я начала писать за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. А так я писала там раз в несколько месяцев. Я даже не придавала этому значения. Я думала, это все умеют и все должны так красиво это делать,

– объяснила Лисич.

Первое стихотворение, которое поэтесса помнит, было написано на русском – девушка из Харькова и тогда писала, и говорила на русском.



Первое стихотворение Дарьи Лисич было о потерянном мобильном / Фото Суспільне Культура

Это был стих о том, как я потеряла мобильник. И я решила таким сторитейлом исправить ситуацию. Я тогда шла на танцы, бежала на троллейбус, потеряла мобильный. Пока шла домой, я придумывала историю для родителей, чтобы объяснить ситуацию и меня поняли. Очень классно отнеслись к этому, очень поддержали, были в восторге,

– вспомнила поэтесса.

По ее словам, в конце стихотворения она попросила у них деньги на новый телефон в стихотворной форме.

К слову, Ольга Кобылянская сначала писала свои произведения на немецком и польском языках, поскольку они были родными в ее семье. Писательница выучила украинский язык в сознательном возрасте и решила писать на украинском, несмотря на то, что в быту продолжала использовать польский и немецкий языки.