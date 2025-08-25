Свій перший вірш вона написала, коли загубила мобільний телефон. Про це Дар'я Лісіч розповіла у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Єдина умова, що врятувала серіал: як "Друзі" уникнули розпаду після першого сезону

Як Дар'я Лісіч почала писати?

За спогадами поетеси, це було завжди. Вона розповіла, що мама привчила її до поезії, прищепила любов до цього, але спершу це було більше для тренування пам'яті.

І якось таке римування дуже органічно прийшло в моє життя. І потім я щось пописувала час від часу. Цілеспрямовано я почала писати за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. А так я писала там раз на кілька місяців. Я навіть не надавала цьому значення. Я думала, це всі вміють і всі мають так красиво це робити,

– пояснила Лісіч.

Перший вірш, який поетеса пам'ятає, був написаний російською – дівчина з Харкова і тоді писала, і говорила російською.



Перший вірш Дар'ї Лісіч був про загублений мобільний / Фото Суспільне Культура

Це був вірш про те, як я втратила мобільник. І я вирішила таким сторітейлом виправити ситуацію. Я тоді йшла на танці, бігла на тролейбус, загубила мобільний. Поки йшла додому, я придумувала історію для батьків, щоб пояснити ситуацію і мене зрозуміли. Дуже класно поставилися до цього, дуже підтримали, були в захваті,

– пригадала поетеса.

За її словами, наприкінці вірша вона попросила в них гроші на новий телефон у віршованій формі.

До слова, Ольга Кобилянська спочатку писала свої твори німецькою та польською мовами, оскільки вони були рідними в її родині. Письменниця вивчила українську мову у свідомому віці та вирішила писати українською, попри те, що в побуті продовжувала використовувати польську та німецьку мови.