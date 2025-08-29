Зараз Дар'я має чітку проукраїнську позицію, допомагає військовим та розвиває українську культуру, однак раніше у неї був російський паспорт. Про це вона розповіла у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Що Дар'я Лісіч говорить про формування позиції?
За словами поетеси, вона хотіла вступати в Москву на журналістику в 11 – 12 років, але потім почалась Революція гідності і всі супутні події. Після цього вона вже почала думати інакше.
У нас була можливість отримати російський паспорт, але після подій на Майдані я здала його і зробила український. Я вперше їздила на відкриття музею Майдану, коли була студенткою-першокурсницею,
– розповіла Лісіч.
Вона також наголошує, що бачила лозунги, бачила, що відбувалось і саме тоді остаточно зрозуміла, що українка.
Дар'я Лісіч розповіла про свою позицію / Фото Суспільне культура
Я відмовилась від всіх примарних перспектив, які могли бути в Росії. Потім почала вивчати питання глобальніше і стала дорослішою. І це стало для мене важливішим, ніж піти потусити з друзями,
– додала поетеса.
Водночас вона пояснила, що планувала вступати у Росію, бо увесь простір був російськомовний, і вважалося, що російська журналістика потужніша. Це було 100% виявом комплексом меншовартості.
Інші думки Дар'ї Лісіч
- До слова, поетеса Дар'я Лісіч почала писати вірші, коли загубила мобільний телефон, і її перший вірш був на цю тему. Спочатку писала російською мовою, але цілеспрямовано почала займатися поезією за кілька місяців до повномасштабного вторгнення.
- Дар'я Лісіч висловлюється про фемінізм та права жінок, наголошуючи на важливості визнання проблем патріархальної системи.
- Лісіч пропонує змінити шкільну програму з літератури, включивши твори, що викликають емоції та зацікавленість учнів.