Зараз Дар'я має чітку проукраїнську позицію, допомагає військовим та розвиває українську культуру, однак раніше у неї був російський паспорт. Про це вона розповіла у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Таємниця "Червоної рути": як легенда надихнула Івасюка на створення культової пісні

Що Дар'я Лісіч говорить про формування позиції?

За словами поетеси, вона хотіла вступати в Москву на журналістику в 11 – 12 років, але потім почалась Революція гідності і всі супутні події. Після цього вона вже почала думати інакше.

У нас була можливість отримати російський паспорт, але після подій на Майдані я здала його і зробила український. Я вперше їздила на відкриття музею Майдану, коли була студенткою-першокурсницею,

– розповіла Лісіч.

Вона також наголошує, що бачила лозунги, бачила, що відбувалось і саме тоді остаточно зрозуміла, що українка.



Дар'я Лісіч розповіла про свою позицію / Фото Суспільне культура

Я відмовилась від всіх примарних перспектив, які могли бути в Росії. Потім почала вивчати питання глобальніше і стала дорослішою. І це стало для мене важливішим, ніж піти потусити з друзями,

– додала поетеса.

Водночас вона пояснила, що планувала вступати у Росію, бо увесь простір був російськомовний, і вважалося, що російська журналістика потужніша. Це було 100% виявом комплексом меншовартості.

Інші думки Дар'ї Лісіч