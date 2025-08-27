Дар'я Лісіч часто висловлюється про фемінізм та права жінок у своїх соцмережах, адже бачить, що насильство іноді просто поряд із нами. Про це вона розповіла у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Дар'я Лісіч вважає важливим говорити про це?

За словами поетеси, спочатку вона боялася втратити якісь бали привабливості в очах чоловіків через висловлювання про патріархат, однак згодом вона зрозуміла, що є чоловіки, які розуміють, про що йдеться.

Тобто, є ті, які не закривають очі на проблеми, визнають, що вони є, і вони підтримують жінок, і мені це дуже приємно. Дивно, коли ображаються на те, що жінки хочуть почуватися у безпеці та хочуть відчувати повагу до себе,

– наголосила вона.

Вона також розповіла, що саме сформувало її думку з цього приводу.

На мене впливало те, що я хочу жити. Те, що я живу в цьому світі, я є його активним учасником, спостерігачем. Я бачу, що відбувається, я чула історії від знайомих. Насильство йде настільки поруч, що це страшно, жахливо,

– додала Лісіч.

За словами поетеси, на її думку не впливали праці інших жінок-феміністок, хоч вона про них знає, але впливало те, у якому світі вона живе.

Дар'я Лісіч про інші теми