Например, украинская поэтесса Дарья Лисич рассказала, как стоит изменить школьную программу по литературе. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как стоит изменить школьную программу по литературе?

По словам поэтессы, стоит также обратить внимание на то, что часто учителя украинской литературы отбивают желание читать украинское.

Единственное произведение, которое меня поразило и вызвало сильные чувства, из школьной программы – "За пределами боли". Все остальное было или пресное, или нейтральное. Кто дает читать "Я романтик" в 9 классе? Когда ты просто читаешь и не понимаешь, что Хвылевой вообще хотел,

– объяснила она.

Поэтесса отмечает, что у нас очень много классных авторов, в том числе классиков, однако это авторы с совсем другими настроениями – все будут смеяться, это будет весело.

Лисич назвала произведения, которые стоит добавить в школьную программу.



Поэтесса высказалась об изменениях в программе по литературе / Фото Суспільне культура

"Странные люди" Артема Чапая 100% надо дать старшим классам. Это так смешно, это так легко. Есть какие-то такие темы простые, как секс, работа, человечность. Все рассматривается настолько под простым углом. И как раз одиннадцатиклассники или десятиклассники должны были бы понять. Меня надо дать в школьную программу, сто процентов,

– сказала она.

Кроме этого, по ее словам, можно добавить эротическую лирику Павлычко, но выбрать что-то "осторожнее".

К слову, поэтесса Дарья Лисич начала писать стихи, когда потеряла мобильный телефон, и ее первое стихотворение было на эту тему. Сначала писала на русском языке, но целенаправленно начала заниматься поэзией за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.