Единственное условие, спасшее сериал: как "Друзья" избежали распада после первого сезона
- Студия Warner Brothers пыталась разделить актеров "Друзей" после первого сезона.
- Дэвид Швиммер предложил единую стратегию, благодаря которой актеры остались вместе.
История "Друзей" могла сложиться совсем иначе. После первого сезона студия пыталась разъединить актеров, но благодаря инициативе Дэвида Швиммера команда осталась единой.
Как Швиммер спас "Друзей" от распада?
После первого сезона, когда сериал "Друзья" стал мегахитом, студия Warner Brothers начала вести переговоры с каждым звездным участником отдельно, предлагая разные гонорары. Такой подход должен был расколоть команду и не допустить коллективных требований по оплате.
Однако Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса, предложил коллегам действовать вместе: или все соглашаются на одинаковые условия, или никто. Это решение было рискованным, ведь в случае провала кого-то из актеров могли заменить.
Всего одно решение сохранило команду "Друзей" / Фото Warner Bros. Television
Студия пыталась "сломать" команду, предлагая более выгодные сделки отдельным актерам, и Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Лиза Кудроу остались едиными.
В результате их стратегия сработала. Из 22 тысяч долларов за серию в первом сезоне каждый из шести главных актеров получал до миллиона долларов за эпизод в финальном сезоне. Это стало уникальным случаем в Голливуде.