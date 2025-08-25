Єдина умова, що врятувала серіал: як "Друзі" уникнули розпаду після першого сезону
- Студія Warner Brothers намагалася розділити акторів "Друзів" після першого сезону.
- Девід Швіммер запропонував єдину стратегію, завдяки якій актори залишилися разом.
Історія "Друзів" могла скластися зовсім інакше. Після першого сезону студія намагалася роз’єднати акторів, але завдяки ініціативі Девіда Швіммера команда залишилася єдиною.
Як Швіммер врятував "Друзів" від розпаду?
Після першого сезону, коли серіал "Друзі" став мегахітом, студія Warner Brothers почала вести переговори з кожним зірковим учасником окремо, пропонуючи різні гонорари. Такий підхід мав розколоти команду й не допустити колективних вимог щодо оплати.
Однак Девід Швіммер, виконавець ролі Росса, запропонував колегам діяти разом: або всі погоджуються на однакові умови, або ніхто. Це рішення було ризикованим, адже у випадку провалу когось з акторів могли замінити.
Всього одне рішення зберегло команду "Друзів" / Фото Warner Bros. Television
Студія намагалася "зламати" команду, пропонуючи більш вигідні угоди окремим акторам, та Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Ліза Кудроу залишилися єдиними.
У результаті їхня стратегія спрацювала. З 22 тисяч доларів за серію у першому сезоні кожен з шести головних акторів отримував до мільйона доларів за епізод у фінальному сезоні. Це стало унікальним випадком у Голлівуді.