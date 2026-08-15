Здесь оживает магия чисел: какой секрет архитектор спрятал во дворце в Закарпатье

В Закарпатье есть дворец, который легко узнать среди других замков Украины. С первого взгляда он напоминает сказочную резиденцию, но больше всего туристов удивляет одна деталь его архитектуры.

Речь идет о дворце графов Шенборнов в селе Карпаты недалеко от Мукачево. Его архитектура таит в себе несколько необычных идей, а вокруг самого дворца с годами появилось немало легенд, которые делают это место еще более интересным, сообщает karpaty.info.

Главный секрет дворца

Дворец был построен в 1890 – 1895 годах для графа Эрвина Фридриха Шенборн-Бухгайма. Здание выполнено в неоромантическом стиле, в котором сочетаются романские и готические мотивы. Именно поэтому сооружение больше напоминает европейский замок, чем обычный охотничий домик.

Самая интересная особенность – цифры, которые приписывают замыслу архитектора. В дворце якобы 365 окон, 52 дымохода и 12 входов. Их связывают с количеством дней, недель и месяцев в году.

Некоторые туристические источники также упоминают четыре башни как символ четырех времен года.

Но с этими цифрами есть нюанс. Исследовательские материалы обращают внимание на то, что популярная история о "365 окнах и 12 входах" может быть скорее туристической легендой.

В дворце есть собственные часы и колокол

Еще одна деталь, что легко упустить – башня с часами и курантами. На одной из башен установлен колокол, который отбивает часы. Шпили здания украшены флюгерами, а фасады – барельефами, гербами и другими декоративными элементами.

Внутри дворца сохранились каменный зал, камин, декоративные элементы, витражи и внутренняя часовня. В оформлении много деталей, связанных с родовой символикой Шенборнов.

Дворец окружает парк-дендрарий. Он был заложен еще для владельцев резиденции, а сегодня эта территория является частью парка санатория "Карпаты". Здесь растут редкие для Закарпатья деревья и декоративные растения.

Особенно интересно выглядит пруд возле дворца. По замыслу владельца, его очертания условно напоминают карту Австро-Венгерской империи.

Как выглядит дворец сейчас: смотреть видео

Что стало с дворцом после Шенборнов?

Семья Шенборнов была одной из крупнейших землевладельческих семей Закарпатья. Их владения на территории края появились еще в XVIII веке: 31 июля 1728 года император Карл VI передал поместья архиепископу Лотару Францу Шенборну после подавления антигабсбургского восстания.

После Второй мировой войны имения были национализированы. В 1945 году земля и имущество перешли в собственность государства, а с 1946 года бывший охотничий замок начали использовать как санаторий "Карпаты". Так дворец, который когда-то был частной резиденцией аристократической семьи, стал местом отдыха и лечения.

Его историческое здание сохранилось, а парк вокруг него по-прежнему остается одной из главных достопримечательностей этого места.