Когда-то это была еда бедняков: сегодня за эти 5 продуктов платят бешеные деньги

Многие продукты, которые сегодня считаются символом роскоши, когда-то были обычной едой для бедняков. Однако дефицит и высокий спрос полностью изменили их цену.

О том, какие продукты когда-то были обычной едой бедняков, рабочих или социально незащищенных слоев населения, а сегодня стали роскошью, пишет Fine Dining Lovers.

Икра

Сегодня икра является одним из самых дорогих продуктов в мире. Однако около 300 лет назад ситуация была совсем другой. Из-за большого количества осетровых рыб в США и других странах икру нередко воспринимали как побочный продукт, а мелкие икринки рыбы считались отходами. Их также часто подавали в тавернах к бокалу вина.

Икру даже включали в рацион заключенных. Однако из-за индустриализации популяция осетровых резко сократилась, и когда продукт стал редкостью, его стоимость стремительно пошла вверх.

Суши

Сегодня суши ассоциируются с дорогими ресторанами. Однако в древней Японии рис с сырой рыбой был практичным способом хранить морепродукты дольше. Это связано с тем, что крахмал, который содержался в рисе, помогал продлить срок хранения рыбы.

Благодаря этому суши стали доступным блюдом для рабочих и обычных семей. Однако с ростом мировой популярности японской кухни спрос на суши резко возрос, а ресурсы океана оказались не безграничными. В результате простое блюдо постепенно превратилось в роскошь.

Кобе вагю

Вагю сегодня считается самой дорогой говядиной в мире, ее цена может достигать 1 000 долларов за килограмм. Особенностью этого мяса является характерная мраморная текстура, которую в начале импорта далеко не все покупатели, в частности в США, воспринимали как признак высокого качества.

Впрочем, успешный маркетинг изменил отношение к вагю, а жесткие экспортные ограничения сделали его еще более дефицитным и желанным.

Устрицы

Когда-то устрицы были дешевой и привычной едой во многих приморских регионах. Они считались дешевой уличной едой.

Однако загрязнение морей существенно сократило количество устриц, что сразу сказалось на цене. Кроме того, запрет детского труда во второй половине 20 века также повлиял на расходы в отрасли.

Лобстер

Когда-то лобстеров было настолько много у побережья США, что их называли "морскими тараканами". Из-за их доступности они считались пищей для осужденных и прислуги.

Но все хорошее когда-то заканчивается. Со временем популяция лобстеров уменьшилась, а сам продукт превратился в дорогой ресторанный деликатес, который сегодня обычно заказывают для особых случаев.