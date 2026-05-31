Про те, які продукти колись були звичайною їжею бідняків, робітників або соціально незахищених верств населення, а сьогодні стали розкішшю, пише Fine Dining Lovers.

Ікра

Сьогодні ікра є одним із найдорожчих продуктів у світі. Проте близько 300 років тому ситуація була зовсім іншою. Через велику кількість осетрових риб у США та інших країнах ікру нерідко сприймали як побічний продукт, а дрібні ікринки риби вважалися відходами. Їх також часто подавали в тавернах до келиха вина.

Ікру навіть включали до раціону ув'язнених. Однак через індустрілізацію популяція осетрових різко скоротилася, і коли продукт став рідкістю, його вартість стрімко пішла вгору.

Суші

Сьогодні суші асоціюються дорогими ресторанами. Однак у давній Японії рис із сирою рибою був практичним способом зберігати морепродукти довше. Це пов'язано з тис, що крохмаль, який містився у рисі, допомагав подовжити термін зберігання риби.

Завдяки цьому суші стали доступною стравою для робітників і звичайних сімей. Однак зі зростанням світової популярності японської кухні попит на суші різко зріс, а ресурси океану виявилися не безмежними. У результаті проста страва поступово перетворилася на розкіш.

Кобе вагю

Вагю сьогодні вважається найдорожчою яловичиною у світі, її ціна може сягати 1 000 доларів за кілограм. Особливістю цього м'яса є характерна мармурова текстура, яку на початку імпорту далеко не всі покупці, зокрема в США, сприймали як ознаку високої якості.

Втім, успішний маркетинг змінив ставлення до вагю, а жорсткі експортні обмеження зробили його ще більш дефіцитним і бажаним.

Устриці

Колись устриці були дешевою та звичною їжею у багатьох приморських регіонах. Вони вважалися дешевою вуличною їжею.

Проте забруднення морів суттєво скоротило кількість устриць, що одразу позначилося на ціні. Крім того, заборона дитячої праці у другій половині 20 століття також вплинула на витрати в галузі.

Лобстер

Колись лобстерів було настільки багато біля узбережжя США, що їх називали "морськими тарганами". Через їх доступність вони вважалися їжею для засуджених та прислуги.

Але все хороше колись закінчується. З часом популяція лобстерів зменшилася, а сам продукт перетворився на дорогий ресторанний делікатес, який сьогодні зазвичай замовляють для особливих випадків.