Ее ищут, но не могут найти: как загадочная песня оказалась в "Поймать Кайдаша"

Поклонники сериала "Поймать Кайдаша" обнаружили настоящую музыкальную загадку: одну из песен, звучащих в сериале, невозможно найти ни по названию, ни по тексту.

Зрительница обратилась за помощью в Threads, и неожиданный ответ ей дал непосредственно звукорежиссер сериала "Поймать Кайдаша".

Как появилась загадочная песня?

Речь идет о песне, которую Маруся включает по радио в 4-й серии.

Пользовательница Threads @nasteeyka рассказала, что вроде бы узнала мелодию, но попытки найти ее с помощью поисковиков и ИИ оказались тщетными. Оказалось, что причина очень проста: отдельной записи этой композиции фактически нет.

Но среди комментариев к посту был один очень интересный. Оказывается, песню предложил саундпродюсер "Поймать Кайдаша" @goodzsergii. Он объяснил в комментариях, что композиция появилась на съемках сцены свадьбы Карпа и Мотры.

Создатели сериала пригласили на съемки настоящего тамаду из села в Киевской области. Именно он предложил команде свою авторскую песню.

По словам саундпродюсера, композиция настолько понравилась команде, что ее использовали во время монтажа, а впоследствии включили в сериал в качестве своеобразного рефрена.

Не думаю, что кроме нас ее кто-то еще записывал,

– пояснил саундпродюсер.

Таким образом, загадочная песня, которую зрители годами безуспешно искали в сети, вероятно, существует только в записи, сделанной для сериала.