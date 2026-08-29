Зрительница обратилась за помощью в Threads, и неожиданный ответ ей дал непосредственно звукорежиссер сериала "Поймать Кайдаша".
Как появилась загадочная песня?
Речь идет о песне, которую Маруся включает по радио в 4-й серии.
Пользовательница Threads @nasteeyka рассказала, что вроде бы узнала мелодию, но попытки найти ее с помощью поисковиков и ИИ оказались тщетными. Оказалось, что причина очень проста: отдельной записи этой композиции фактически нет.
Но среди комментариев к посту был один очень интересный. Оказывается, песню предложил саундпродюсер "Поймать Кайдаша" @goodzsergii. Он объяснил в комментариях, что композиция появилась на съемках сцены свадьбы Карпа и Мотры.
Создатели сериала пригласили на съемки настоящего тамаду из села в Киевской области. Именно он предложил команде свою авторскую песню.
По словам саундпродюсера, композиция настолько понравилась команде, что ее использовали во время монтажа, а впоследствии включили в сериал в качестве своеобразного рефрена.
Не думаю, что кроме нас ее кто-то еще записывал,
– пояснил саундпродюсер.
Таким образом, загадочная песня, которую зрители годами безуспешно искали в сети, вероятно, существует только в записи, сделанной для сериала.