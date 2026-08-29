Глядачка звернулася по допомогу в Threads, а несподівану відповідь їй дав безпосередньо саундпродюсер серіалу "Спіймати Кайдаша".

Як з'явилась загадкова пісня?

Мовиться про пісню, яку Маруся вмикає на радіо в 4 серії.

Користувачка Threads @nasteeyka розповіла, що ніби впізнала мелодію, але спроби знайти її за допомогою пошуковиків та ШІ виявилися марними. Виявилося, що причина дуже проста: окремого запису цієї композиції фактично немає.

Але серед коментарів на пост був один дуже цікавий. Виявляється, що пісню запропонував саундпродюсер "Спіймати Кайдаша" @goodzsergii. Він пояснив у коментарях, що композиція з'явилася на зйомках сцени весілля Карпа та Мотрі.

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Творці серіалу запросили на зйомки справжнього тамаду із села на Київщині. Саме він запропонував команді власну авторську пісню.

За словами саундпродюсера, композиція настільки сподобалася команді, що її використали під час монтажу, а згодом поставили в серіалі як своєрідний рефрен.

Не думаю, що крім нас її хтось ще записував,

– пояснив саундпродюсер.

Тож загадкова пісня, яку глядачі роками могли безуспішно шукати в мережі, ймовірно, існує лише у записі, зробленому для серіалу.