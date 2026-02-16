Портрет 90-летней гуцулки с трубкой покорил всю Европу: кто такая Чукутиха из Карпат

Портрет женщины с многочисленными морщинами и глубоким взглядом, кудрями на лбу и с трубкой в руках – знакома многим украинцам. Это – Чукутиха. Именно так в прошлом веке на Гуцульщине называли Марию Кречунек – женщину, фото которой разлетелись на всю Европу.

На известной фотографии ей 90 лет, а сам портрет создан еще в 1926 году, пишет медиа "Украинки". Впоследствии это фото вызвало международный резонанс.

Читайте также Женщина, что сводила с ума писателей и лечилась от нимфомании: кем была Рая Троянкер

Что известно о Чукутихе?

Мария Кречунек родилась в апреле 1836 года в Ясенове Горишнем (теперь Верховинский район Ивано-Франковской области). В 1867 году в 31-летнем возрасте она вышла замуж за Иосифа Полека. Его в селе называли Чукутом – молчаливым, замкнутым и нелюдимым. С этого времени ее и начали называть Чукутихой.

На тот момент Мария была уже известной карпатской певицей. Ее приглашали на свадьбы, а пение приносило ей хороший заработок. Она отличалась от других женщин тем, что даже курила трубку, а для женщины такая вещь того времени была необычна.



Известный портрет Чукутихи / Фото с сайта "Украинки"

Отличалась Мария не только характером, но и красотой. Она прожила почти столетие и до последних лет оставалась яркой фигурой.

"До последних дней красивее всего в окрестностях одевалась. На голове закручивала кудри, украшала прическу живыми цветами. Имела прекрасный голос. И к тому же – феноменальную память. Свадьбы на Гуцульщине обычно гуляли три дня. То могла трое суток петь песни, и ни одна не повторялась", – рассказал исследователь Иван Зеленчук.

Кто автор знаменитого портнера?

Военный фотограф Николай Сеньковский является автором известного портрета Чукутихи. В 1926 году он приехал на Верховинщину по делам. Он так увлекся местными людьми и пейзажами, что даже создал серию фотографий под названием "Гуцульские типы". Мужчина фотографировал гуцулов, их ремесла, быт и пейзажи, а снимки продавал по всей Европе.

Особенно поразила фотографа Мария Кречунек. Одно из ее фото "Старая гуцулка" фотограф представил на Международной фотовыставке в Париже в 1931 году. Работа получила единогласное гран-при и долго тиражировалась в мире.



Знаменитый портрет Чукутихи / Фото с сайта "Украинки"

Что известно о судьбе фотографа?

Судьба Николая Сеньковского оказалась трагической. Он родился в 1893 году на Полтавщине. Его жена, учительница Евгения Полищук, во время Второй мировой войны поддерживала украинское националистическое подполье. В 1945 году ее арестовали, она сбежала, но при попытке перейти румынскую границу ее снова задержали и в 1947-м расстреляли. Сам муж с 1939 года считается пропавшим без вести.

"Когда мне было 8 лет, ночью пришли в дом какие-то люди. Отец снял с груди образ Божьей Матери, повесил мне на шею, благословил и уложил спать. На утро его не было, и больше никогда я отца не видел", – рассказал его сын.

Мария Кречунек прожила в браке более 50 лет, родила 5 детей и умерла в первой половине 1930-х годов. Сегодня живет ее правнук Николай Максимюк, который возглавляет народный ансамбль дрымбарей "Струны Черемоша" в Верхнем Ясенове. Именно в этом селе нашли ее могилу. В Верховине с 2012 года проходит фестиваль гуцульской песни в честь Чукутихи.

Кем была женщина, что впервые выходила замуж в белом платье?

Традиция белых свадебных платьев основана королевой Викторией, которая вышла замуж в белом платье в 1840 году, говорится в видео itsnotdana3.0. Именно она выбрала для себя белое роскошное платье из кружева и шелка. С тех пор это стало определенным эталоном.

Королева Виктория отличилась не только внедрением моды на белые свадебные платья. Она запомнилась Великобритании одним из самых длинных правлений в истории – оно длилось 63 года и семь месяцев.

Что еще интересного можно прочитать?