Кто бы сыграл в украинской "Игре престолов": в сети идет ожесточенное обсуждение

Культовый сериал "Игра престолов" закончился довольно много лет назад. Однако в сети не перестают его активно обсуждать.

В threads предположили, как мог бы выглядеть каст сериала, если бы его снимали в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение nails_swalit.

Как мог бы выглядеть этот сериал?

Все началось с сообщения о том, какие украинские звезды могли бы сыграть роли в "Игре Престолов". Сначала определили претендентов на главные роли.

Кто бы мог сыграть: смотрите пост

Однако на этом все не остановилось. Пользователи начали развивать эту тему и строить предположения относительно других персонажей. За несколько дней сообщение просмотрели почти 400 тысяч раз. Он собрал немало предпочтений и комментариев.

В основном там шутят и размышляют, кто бы из украинских звезд еще мог бы сыграть в культовом сериале.

Кого еще можно было бы увидеть в украинской "Игре престолов" / Скриншоты 24 Канала

Что известно о сериале "Игра престолов"?

"Игра престолов" – это американский телесериал в жанре фэнтези, создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени", говорится в Википедии. Всего он имеет 8 сезонов.

Этот сериал очень понравился аудитории, его смотрела по всему миру, поэтому неудивительно, что он получил статус культового. Однако концовка истории несколько разочаровала фанатов.

