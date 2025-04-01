Чему не сможет научиться искусственный интеллект: какие человеческие качества ему недоступны

Искусственный интеллект развивается очень стремительно и набирает большие обороты. В то же время далеко не все человеческие умения он смог перенять.

Как показывает исследование Pew, большинство американских специалистов больше опасаются влияния ИИ на рынок труда, чем надеются на его преимущества. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Чему не может научиться искусственный интеллект

Технология, как и любая другая – от ядерной физики до космических исследований – не имеет собственной морали. То, станет ли она инструментом прогресса, или угрозы, зависит лишь от того, как ее будет использовать человечество.

Согласно данным Всемирного экономического форума (WEF), большинство работодателей стремятся нанимать специалистов с навыками работы с ИИ. В то же время 40% компаний прогнозируют сокращение персонала из-за автоматизации. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет может исчезнуть около 90 миллионов рабочих мест во всем мире.

То, станет ли искусственный интеллект союзником или угрозой, решаем мы сами. Главное – сохранить человеческое преимущество в принятии решений, контролировать развитие технологий и уделять внимание тем навыкам, которые делают нас уникальными.

Критическое мышление – ключ к будущему

Один учитель ставил перед собой не просто задачу передать ученикам знания, а научить их думать критически. Его цель заключалась в том, чтобы они не воспринимали информацию пассивно, а анализировали, ставили под сомнение и искали правду.

Сегодня этот навык важнее, чем когда-либо. ИИ генерирует тексты, изображения и видео с невероятной скоростью, но без логики, доказательств или ответственности. Всемирный экономический форум уже назвал дезинформацию, созданную ИИ, одним из крупнейших глобальных рисков ближайших лет.

Более того, исследования Microsoft и Carnegie Mellon обнаружили, что доверие к ИИ может снижать способность человека критически мыслить. Это означает, что в эпоху искусственного интеллекта мы должны научиться еще более тщательно анализировать информацию.

Этика и мораль – ответственность человека

Искусственный интеллект можно настроить в соответствии с определенными этическими нормами, но это будет лишь вопросом алгоритмов. Он не является нейтральным – его решения основываются на данных, которые могут содержать предубеждения, несправедливость и ошибки.

Уже сегодня мы видим, как ИИ используется в создании дипфейков, мошеннических схем и манипулятивного контента. Но даже системы с лучшими намерениями могут иметь разрушительные последствия. Единственный способ предотвратить это – сохранять человеческий контроль и оценивать каждое решение с точки зрения морали.

Эмпатия – то, что отличает человека от машины

Искусственный интеллект все чаще участвует в процессах найма, управления персоналом и принятия решений. Но автоматизация не всегда справедлива – она может углублять неравенство, когда одни люди получают персонализированное внимание, а другие сталкиваются только с бездушными алгоритмами.

Чем больше процессов мы передаем ИИ, тем больше угроза потери человечности. Ведь там, где раньше решение принимал человек, теперь все чаще определяет холодный расчет программного кода.

Как и любая другая мощная технология, искусственный интеллект нуждается в контроле. Мы не должны конкурировать с ним – мы должны направлять его развитие. Только человек способен определять границы, за которые технология не должна заходить, и гарантировать, что она служит на благо, а не становится угрозой.