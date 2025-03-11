Вы больше никогда не приготовите винегрет по старинке: неожиданный ингредиент от Клопотенка

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко снова удивляет необычными сочетаниями продуктов. На этот раз он предложил добавить кофе к свекле.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Евгения Клопотенко в Instagram.

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Почему кофе со свеклой – это нормально

В новом видео Евгений Клопотенко предлагает добавить кофе к свекле. По его словам, это создает уникальный вкус.

На первый взгляд, сочетать свеклу с кофе звучит как странная вещь. Но существует такая наука, которая называется food pairing. Она показывает то, что у некоторых ингредиентов одинаковые ароматные молекулы. И если мы их смешиваем – получаем супер вкус,

– объясняет кулинар.

Клопотенко советует попробовать посыпать свеклу небольшим количеством молотого кофе или же добавить его в винегрет.

К слову, ранее Клопотенко назвал 3 неожиданные продукты, с которыми можно совместить картофель. В частности он рассказал, какой ингредиент может сделать вашу картошку на вкус как батат.

Клопотенко показывает, как смешивать кофе и свеклу: смотрите видео

"Возьмите эти простые ингредиенты и добавьте к ним кофе. Я знаю, звучит странно, но поверьте – это зайдет. Свекла отдаст свою сладость, картофель сделает все мягким, фасоль придаст текстуры, а кофе просто подчеркнет все эти вкусы", – отмечает шеф-повар в описании к видео.