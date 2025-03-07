Но даже в Формуле-1 бывают исключения и гонщики могут полакомиться чем-то вкусным, особенно, когда готовка – это хобби. Именно таким гонщиком является пилот команды Williams, а в прошлом гонщик Ferrari – Карлос Сайнс, пишет 24 Канал. Испанец известен своими фирменными панкейками, которые любит готовить в перерывах между гран-при.

Смотрите также Гениальный маркетинг: как Coca-Cola решила главную проблему первокурсников

Как приготовить панкейки Сайнса

Приготовление блинов Карлоса Санса на самом деле простая задача. Первый шаг заключается в том, что отделить желтки от белков.

Далее нужно смешать желтки с молоком и одной чайной ложкой ванильного экстракта. В отдельной миске следует смешать муку, сахар и соль.

Как Карлос Сайнс готовит панкейки: смотрите видео

Смесь из желтков кладем в центр сухих ингредиентов и соединяем их вместе. В результате получится густое тесто.

Яичные белки плотно взбиваем и добавляем их к желтковой смеси по трети за один раз. Очень важно складывать белки аккуратно, ведь именно воздух, содержащийся в них, делает блины пышными.

Когда тесто готово, готовим по одному на антипригарной сковородке. Готовим их на среднем или медленном огне и переворачиваем через минуту.

Какие ингредиенты нужны для панкейков

4 яйца;

300 миллилитров молока;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

300 граммов муки;

4 столовые ложки сахара;

соль.

Для подачи панкейков, хотя Карлос Сайнс любит есть их без ничего, можно использовать сироп, мед, взбитые сливки, фрукты или что-то другое.

Карлос Сайнс готовит панкейки: смотрите видео