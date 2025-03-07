Але навіть у Формулі-1 бувають винятки й гонщики можуть поласувати чимось смачним, особливо, коли готування – це хобі. Саме таким гонщиком є пілот команди Williams, а в минулому гонщик Ferrari – Карлос Сайнс, пише 24 Канал. Іспанець відомий своїми фірмовими панкейками, які полюбляє готувати в перервах між гран-прі.

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Як приготувати панкейки Сайнса

Приготування млинців Карлоса Санса насправді просте завдання. Перший крок полягає у тому, що відокремити жовтки від білків.

Далі потрібно змішати жовтки з молоком та однією чайною ложкою ванільного екстракту. В окремій мисці слід змішати борошно, цукор і сіль.

Як Карлос Сайнс готує панкейки: дивіться відео

Суміш з жовтків кладемо в центр сухих інгредієнтів і з'єднуємо їх разом. У результаті вийде густе тісто.

Яєчні білки щільно збиваємо й додаємо їх до жовткової суміші по третині за один раз. Дуже важливо складати білки акуратно, адже саме повітря, що міститься в них, робить млинці пишними.

Коли тісто готове, готуємо по одному на антипригарній сковорідці. Готуємо їх на середньому або повільному вогні і перевертаємо через хвилину.

Які інгредієнти потрібні для панкейків

4 яйця;

300 мілілітрів молока;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

300 грамів борошна;

4 столові ложки цукру;

сіль.

Для подачі панкейків, хоча Карлос Сайнс полюбляє їсти їх без нічого, можна використати сироп, мед, збиті вершки, фрукти або щось інше.

Карлос Сайнс готує панкейки: дивіться відео