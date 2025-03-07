Але навіть у Формулі-1 бувають винятки й гонщики можуть поласувати чимось смачним, особливо, коли готування – це хобі. Саме таким гонщиком є пілот команди Williams, а в минулому гонщик Ferrari – Карлос Сайнс, пише 24 Канал. Іспанець відомий своїми фірмовими панкейками, які полюбляє готувати в перервах між гран-прі.
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Як приготувати панкейки Сайнса
Приготування млинців Карлоса Санса насправді просте завдання. Перший крок полягає у тому, що відокремити жовтки від білків.
Далі потрібно змішати жовтки з молоком та однією чайною ложкою ванільного екстракту. В окремій мисці слід змішати борошно, цукор і сіль.
Як Карлос Сайнс готує панкейки: дивіться відео
Суміш з жовтків кладемо в центр сухих інгредієнтів і з'єднуємо їх разом. У результаті вийде густе тісто.
Яєчні білки щільно збиваємо й додаємо їх до жовткової суміші по третині за один раз. Дуже важливо складати білки акуратно, адже саме повітря, що міститься в них, робить млинці пишними.
Коли тісто готове, готуємо по одному на антипригарній сковорідці. Готуємо їх на середньому або повільному вогні і перевертаємо через хвилину.
Які інгредієнти потрібні для панкейків
- 4 яйця;
- 300 мілілітрів молока;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 300 грамів борошна;
- 4 столові ложки цукру;
- сіль.
Для подачі панкейків, хоча Карлос Сайнс полюбляє їсти їх без нічого, можна використати сироп, мед, збиті вершки, фрукти або щось інше.
Карлос Сайнс готує панкейки: дивіться відео