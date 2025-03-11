Изменился до неузнаваемости: блогер "Папа в декрете" 11 лет назад снимался в фильме "Племя"

Украинский блогер Григорий Фесенко ведет интересную страницу в социальных сетях, где рассказывает о своей жизни в декрете. Оказалось, что Григорий не просто блогер, но и известный актер.

Григорий Фесенко сыграл главную роль в украинском фильме "Племя", появившемся на экранах в 2014 году, пишет 24 Канал. Это кино получило немало наград и до сих пор входит в список лучших украинских лент.

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Как изменился Григорий Фесенко после фильма "Племя"

Об этом Фесенко рассказал, отвечая на вопросы своих подписчиков, отметив, что тогда он "был молод". И действительно, Григорий сильно изменился с тех пор и узнать в нем тогдашнего юношу несколько сложно.



Как изменился Григорий Фесенко / Коллаж 24 Канала

Вместе с тем, блогер отметил, что фильм "Племя" рассказывает не о глухих. По его словам, идея режиссера Мирослава Слабошпицкого заключалась в том, чтобы снять фильм на жестовом языке.

В свое время Григорий рассказывал, что в детстве слышал нормально, но потом заболел и потерял слух. Он говорит, что с людьми с недостатками слуха может говорить на жестовом языке, а с теми, кто слышит, – просто на языке.

Григорий Фесенко рассказал, что снимался в фильме "Племя": смотрите видео

О чем фильм "Племя"

Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя.

Он пытается занять свое место в иерархии школы и участвует в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из "наложниц" главаря банды, ему приходится нарушить неписаные законы племени.

В 2019 году киноленту посмотрело более 22 миллионов человек на YouTube, что стало абсолютным рекордом для отечественного кино.

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