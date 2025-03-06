Украинская премьера фильма состоялась 13 апреля 2006 года, пишет 24 Канал. Картина получила культовый статус среди украинских зрителей, ведь стала одним из первых украинских фильмов в жанре мистического хоррора.

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Фильме снимали в военном ДОТе

Съемки фильма проводились в реальных штольнях в селе Белогородка под Киевом. Там режиссер Любомир Кобильчук и оператор Алексей Хорошко нашли заброшенный военный ДОТ № 402.

Он был построен еще в 1939 году как часть оборонного комплекса Киева. В отличие от других довоенных ДОТов, которые были впоследствии разрушены, этот удивительным образом уцелел.



Военный ДОТ № 402 / Фото пользователя MaxHerz

Съемки в таком месте добавили фильму реалистичности, но также создавало трудности для актеров и съемочной группы. Съемки происходили летом в лабиринте при температуре +6 градусов.

"Штольня" стала дебютом Кобыльчука в полнометражном кино

Фильм "Штольня" стал дебютом режиссера Любомира Кобыльчука в полнометражном кино.

В апреле 2007 года на ""IV Киевском международном кинофоруме Украина-2007" фильм "Штольня" получил сразу три специализированные премии "25 кадр" – в номинациях за "лучший лозунг", за "лучший трейлер" и "лучший постер".

Дистрибьютор и спонсор фильма "Штольня" компания "Артхаус трафик" также победил на этом кинофоруме в номинации "За развитие некоммерческого кино"

Главную песню к фильму написал Потап

В фильме прозвучало три песни. Автором главной песни фильма стал Потап, в то время солист группы "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ).



Потап в клипе "Штольня" / Скриншот из клипа

Композицию "Штольня" ВУЗВ исполнили совместно с группами New'Z'Cool и XS. На эту песню музыканты вместе с авторами фильма создали клип, презентация которого состоялась на телеканале М1 в программе "Министерство премьер".

В фильме снялся Павел Ли, которого убили россияне

Украинский актер Павел Ли стал одной из звезд фильма "Штольня". Из-за вторжения России в Украину Павел стал волонтером в Ирпене, помогал людям с эвакуацией, координировал сбор и раздачу гуманитарной помощи.



Павел Ли / Фото из соцсетей актера

Он погиб 6 марта 2022 года, едучи в гражданской машине с другими волонтерами. Повернув на одну из улиц, авто попало под обстрел российских солдат.