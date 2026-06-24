Их снова читает весь мир: 5 книг, которым экранизации подарили новую жизнь

Довольно часто в основу фильмов и сериалов ложатся сюжеты из книг. Нередко такие экранизации побуждают читателей вновь обратиться к первоисточнику или же впервые открыть для себя литературную версию известной истории.

Книжная платформа Yakaboo собрала пять произведений, о которых сегодня активно говорят благодаря новым или знаковым экранизациям.

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"Одиссея"

Сегодня весь мир ждет новой экранизации "Одиссеи" от Кристофера Нолана, премьера которой запланирована на лето 2026 года. Главную роль исполнил Мэтт Деймон, а в актерский состав вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Роберт Паттинсон.

"Одиссея" / Фото Yakaboo

На фоне предстоящей премьеры вновь возрос интерес к одноимённой поэме Гомера. Одна из самых влиятельных историй в истории человечества рассказывает о путешествии Одиссея, на пути которого встречаются чудовища, боги, колдуньи и многочисленные опасности.

"Дракула"

Граф Дракула десятки раз появлялся на экране, но чаще всего зрители возвращаются к фильму Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года. В фильме снялись Гэри Олдман, Вайнона Райдер, Киану Ривз и Энтони Хопкинс.

"Дракула" / Фото Yakaboo

В то же время роман Брэма Стокера остается одним из тех произведений, вокруг которых не утихают споры. История, рассказанная через письма, дневники и газетные заметки, для многих читателей гораздо сложнее и жутче любой экранизации.

"Грозовой перевал"

Историю Кэтрин и Хитклифа экранизировали неоднократно, и у каждого поколения есть своя любимая версия. Классикой считается фильм 1939 года с Лоуренсом Оливье.

"Грозовой перевал" / Фото Yakaboo

В последнее время внимание приковано к новой адаптации Эмеральд Феннелл. В главных ролях – Марго Робби и Джейкоб Элорди, а премьера состоялась в 2026 году. Еще до выхода картина вызвала бурные дискуссии среди поклонников романа Эмили Бронте.

"Каждое следующее лето"

Роман Карли Форчун был экранизирован в виде сериала Prime Video "Every Year After". Премьера состоялась в 2026 году, а главные роли исполнили Сэйди Совералл и Мэтт Корнетт.

"Каждое следующее лето" / Фото Yakaboo

Сериал привлек внимание зрителей атмосферой, летними пейзажами и романтической историей. В то же время многие читатели считают, что книга эмоционально сильнее и глубже раскрывает отношения Перси и Сэма.

"Она рассказала"

В 2022 году история журналистского расследования Джоди Кантор и Меган Туэй была экранизирована в фильме "Она рассказала" с Кэри Маллиган и Зои Казан в главных ролях.

Фильм показывает, как журналистки The New York Times собирали свидетельства против Харви Вайнштейна и работали над материалом, который стал одним из толчков для движения #MeToo. За эту работу авторы книги получили Пулитцеровскую премию в категории "Служение обществу".

"Она рассказала" / Фото Yakaboo

Книга основана на реальном журналистском расследовании и рассказывает о силе журналистики и общественном влиянии таких расследований.