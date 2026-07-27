Сняли за копейки, а заработали сотни миллионов: 5 фильмов, которые окупились более чем в 100 раз

Большой бюджет не всегда гарантирует успех в кино. История знает немало случаев, когда фильмы, созданные за относительно небольшие деньги, становились мировыми хитами и приносили своим создателям сотни миллионов долларов.

Некоторые из них не только многократно окупили затраты на производство, но и сменили кинематограф, положили начало успешным франшизам или стали культовыми. 24 Канал рассказывает о 5 фильмах, которые имели минимальный бюджет, но стали кассовыми хитами.

"Бедьмая из Блep: Курсовая из того мира"

"Бедьмая из Блep: Курсова из того мира" стал одним из самых влиятельных фильмов ужасов конца XX века и фактически сформировал популярность жанра "найденного видео". По сюжету трое студентов без вести исчезают во время съемок документального фильма о легендарной лесной ведьме, а сама лента представляется как восстановленные записи с их камер.

Сорежиссер Дэниел Мирик в 2018 году рассказывал The Guardian , что появление такого фильма было лишь вопросом времени, ведь в конце 90-х цифровые технологии стремительно развивались.

"Ведьма с Блep: Курсовая из того мира": смотрите трейлер

Актеры в течение восьми дней самостоятельно снимали друг друга в лесах штата Мэриленд, оставляя отснятый материал и забирая еду и режиссерские указания в определенных местах. Из-за отсутствия большой съемочной группы производство обошлось всего в 35 тысяч долларов.

После премьеры на фестивале Sundance права на фильм приобрела Artisan Entertainment. По словам Мирика, общий бюджет ленты составил 300 тысяч долларов, в то время как мировые кассовые сборы составили 248,6 миллиона долларов. Это примерно в 830 раз больше бюджета.

"Паранормальное явление"

После успеха "Бедьмая из Блep: Курсовая из того мира" жанр "найденного видео" получил новое развитие благодаря фильму "Паранормальное явление". Фильм показывает домашние записи пары, фиксирующей сверхъестественные явления в собственном доме.

Сценарист и режиссер Орен Пелли снял фильм в собственном доме, потратив всего 10 – 15 тысяч долларов. Впоследствии Paramount Pictures приобрела проект и заказала новое окончание, прежде чем выпустить фильм в ограниченный прокат в 2009 году.

"Паранормальное явление": смотрите трейлер

По данным The Hollywood Reporter , перед выходом в прокат общая стоимость производства составила 215 тысяч долларов.

Благодаря недорогой интернет-рекламе фильм стал неожиданным кассовым хитом. В мировом прокате она заработала 193,3 миллиона долларов и положила начало успешной франшизе. "Паранормальная активность" до сих пор считается одним из самых прибыльных фильмов в истории кино.

"Одержимость"

Одним из самых громких кинодебютов последних лет стал фильм "Одержимость" режиссера Керри Баркера.

Фильм сняли за 750 тысяч долларов, а из-за ограниченного бюджета создатели были вынуждены находить нестандартные решения во время производства. К примеру, быстрые панорамы добавили уже на этапе монтажа, поскольку нужное оборудование было слишком дорогим.

"Одержимость": смотрите трейлер

Несмотря на малоизвестный актерский состав и оригинальный сценарий, фильм стал большим хитом. Его мировые кассовые сборы превышают 287 миллионов долларов, что более чем в 290 раз превышает бюджет.

"Рокки"

Сильвестр Сталлоне написал сценарий в "Рокки" всего за три дня, стремясь получить главную роль. Хотя продюсеры предлагали ему 360 тысяч долларов за сценарий без его участия в фильме как актера, он отказался.

В итоге студия согласилась выделить 1 миллион долларов на производство фильма из Сталлоне в главной роли. Как сообщает Forbes , чтобы уложиться в бюджет, команда привлекала друзей и родственников, использовала ручные камеры и часто снимала сцены одним дублем.

"Рокки": смотрите трейлер

Впоследствии "Рокки" стал мировым хитом, собрав в прокате 117,2 миллионов долларов. Фильм также получил три премии "Оскар" и положил начало франшизе, существующей уже десятилетиями.

"Бешеный Макс"

Первый "бешеный Макс" Джорджа Миллера значительно отличался от современных частей франшизы. Постапокалиптический боевик был создан очень скромным бюджетом.

Сам режиссер заявлял, что снял фильм всего за 350 тысяч долларов, тогда как The Numbers называет еще меньшую сумму – 200 тысяч долларов. Как рассказал Миллер в интервью Australian Screen , чтобы сэкономить, они даже незаконно перекрывали дороги для съемок и самостоятельно убирали мусор.

"Бешеный Макс": смотрите трейлер

Кроме того, в фильме использовали старые поврежденные широкоформатные объективы и экспериментальные техники возведения звука, что в конечном итоге стало одной из характерных особенностей ленты.

В мировом прокате "Бешеный Макс" в 1979 году заработал 8,7 миллиона долларов и стал началом популярной франшизы. Именно оригинальная лента до сих пор остается самой прибыльной частью серии в отношении соотношения бюджета к кассовым сборам.