На улицах столицы заметили людей в костюмах магических существ. Впоследствии стало понятно, что они в образах героев "Властелина колец" и "Хоббита".

В частности, на улицах видели эльфов и даже легендарного волшебника Гэндальфа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в соцсетях.

Почему они были в костюмах?

Люди в образах фэнтезийных героев стали участниками Ukrainian Hobbit Day – фестиваля, который начался 21 сентября. Уже из названия понятно, что он вселенной, которую обожают миллионы – мирам Дж. Толкина. Его "Властелин колец" и "Хоббит" стали культовыми сразу для нескольких поколений.

Фестиваль Ukrainian Hobbit Day: смотрите пост

Спустя много лет они не теряют популярности. В частности, проводят такие события, где фанаты могут почувствовать себя частью истории. Однако для тех, кто "не в теме" это может выглядеть странно, поэтому понятно, что на людей в таких костюмах на улицах обращали внимание.

Больше всего обсуждений получил "волшебник Гендальф". он решил прибыть на фестиваль прямо на метро. Конечно, это не оставили без внимания.

"Гэндальф" решил приехать на общественном транспорте: смотрите пост

Что известно о "Властелине колец"?

Это эпическое фэнтези, написанное Дж. Толкином. Он создал его как продолжение истории "Хоббита, говорится в Википедии. Эта книга стала второй в мире, чей тираж превысил 150 миллионов экземпляров.

Впоследствии историю экранизировали. Серия фильмов тоже получила большую популярность. Сложно преувеличить значение этой истории и для литературы, и для кинематографа.

