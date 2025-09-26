На вулицях столиці помітили людей у костюмах магічних істот. Згодом стало зрозуміло, що вони в образах героїв "Володаря перснів" та "Гобіта".

Зокрема, на вулицях бачили ельфів та навіть легендарного чарівника Гендальфа. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в соцмережах.

Чому вони були у костюмах?

Люди в образах фентезійних героїв стали учасниками Ukrainian Hobbit Day – фестивалю, який розпочався 21 вересня. Вже з назви зрозуміло, що він всесвіту, який обожнюють мільйони – світам Дж. Толкіна. Його "Володар перснів" та "Гобіт" стали культовими одразу для кількох поколінь.

Фестиваль Ukrainian Hobbit Day: дивіться пост

Через багато років вони не втрачають популярності. Зокрема, проводять такі події, де фанати можуть відчути себе частиною історії. Однак для тих, хто "не в темі" це може виглядати дивно, тож зрозуміло, що на людей в таких костюмах на вулицях звертали увагу.

Чи не найбільше обговорень отримав "чарівник Гендальф". він вирішив прибути на фестиваль просто на метро. Звісно, це не залишили без уваги.

"Гендальф" вирішив приїхати на громадському транспорті: дивіться пост

Що відомо про "Володаря перснів"?

Це епічне фентезі, написане Дж. Толкіном. Він створив його як продовження історії "Гобіта, мовиться у Вікіпедії. Ця книга стала другою у світі, чий тираж перевищив 150 мільйонів екземплярів.

Згодом історію екранізували. Серія фільмів теж здобула неабияку популярність. Складно перебільшити значення цієї історії і для літератури, і для кінематографа.

