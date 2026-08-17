Тысяча легендарных флагов, спасающих жизни: Ukraine WOW удивил акцией ко Дню Независимости

Этот флаг украинцы видели в один из важнейших моментов современной истории. 24 августа 1991 года его внесли в зал Верховной Рады, где депутаты проголосовали за независимость Украины. Спустя 35 лет точную копию того самого флага воспроизвели тиражом в тысячу экземпляров – теперь их можно получить в обмен на пожертвование на нужды украинских военных.

Речь идет о Флаге Независимости, который общественная организация Ukraine WOW совместно с фондом "Вернись живым" при поддержке Верховной Рады Украины выпустила тиражом 1000 экземпляров. Пожертвования за них будут направлены на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны Украины.

Почему этот флаг имеет необычный цвет и размер?

Флаг, который внесли в парламент в 1991 году, отличался от современного государственного. Он был голубо-желтым, а его длина составляла 7 метров 34 сантиметра.

Такой размер появился не случайно. В советское время украинская символика была под запретом, а найти ткань нужного цвета было чрезвычайно сложно.

Флаг Независимости / Фото предоставлены пресс-службой

По словам организаторов проекта, ткань нужных оттенков активисты фактически собирали тайно. 24 августа 1991 года в 21:04 группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Зайцем внесла большой флаг в сессионный зал Верховной Рады.

Одним из тех, кто нес флаг в парламент 35 лет назад, был народный депутат Иван Заец. Теперь он присоединился и к новому проекту.

Каждый из тысячи воссозданных флагов имеет свой номер. К нему также прилагается открытка, которую собственноручно подписал Иван Заец. По словам политика, в тот день под парламентом тысячи людей скандировали "Не-за-виси-мость!".

Он вспоминает, что именно большой голубо-желтый флаг, который люди держали на площади, привлек его внимание.

Мы взяли этот большой голубо-желтый флаг и понесли его в зал. Потом мы пели "Червону калину",

– рассказал Заец.

Иван Заец подписывает уникальные открытки / Фото предоставлены пресс-службой

Идея и цель проекта

Чтобы изготовить тысячу копий исторического флага, потребовалось 26 километров полотна и более 2000 часов работы. Над каждой копией работали четверо человек.

При этом организаторы специально воссоздали не только цвета, но и необычный размер оригинала – 7 метров 34 сантиметра.

Получить копию можно за благотворительный взнос в размере 40 тысяч гривен. Все собранные средства будут переданы фонду "Вернись живым" на закупку наземных роботизированных комплексов.

Такие машины используются для выполнения задач, которые могут быть опасными для военных: они способны доставлять медикаменты, провиант и боеприпасы, а также помогать в эвакуации раненых.

По словам заместителя директора фонда Олега Карпенко, один наземный роботизированный комплекс может перевезти до 500 килограммов груза за два часа, не подвергая людей опасности. Поэтому на этот раз у исторического флага будет еще одна миссия: не просто напоминать о провозглашении независимости, а помогать тем, кто защищает ее сегодня.