Мовиться про Прапор Незалежності, який громадська організація Ukraine WOW разом із фондом "Повернись живим" за підтримки Верховної Ради України відтворили у 1000 копіях. Пожертви за них спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.

Чому цей прапор має незвичайний колір і розмір?

Прапор, який внесли до парламенту у 1991 році, відрізнявся від сучасного державного. Він був блакитно-жовтим, а його довжина становила 7 метрів 34 сантиметри.

Такий розмір з'явився не випадково. У радянські часи українська символіка була під забороною, а знайти тканину потрібного кольору було надзвичайно складно.

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Прапор Незалежності / Фото надані пресслужбою

За словами організаторів проєкту, тканину потрібних відтінків активісти фактично збирали потай. 24 серпня 1991 року о 21:04 група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла великий прапор до сесійної зали Верховної Ради.

Одним із тих, хто ніс прапор до парламенту 35 років тому, був народний депутат Іван Заєць. Тепер він долучився і до нового проєкту.

Кожен із тисячі відтворених прапорів має власний номер. До нього також додають листівку, яку власноруч підписав Іван Заєць. За словами політика, того дня під парламентом тисячі людей скандували "Не-за-леж-ність!".

Він згадує, що саме великий блакитно-жовтий прапор, який люди тримали на площі, привернув його увагу.

Ми взяли цей великий блакитно-жовтий прапор і понесли його в залу. Потім ми співали "Червону калину",

– розповів Заєць.

Іван Заєць підписує унікальні листівки / Фото надані пресслужбою

Задум і мета проєкту

Щоб зробити тисячу копій історичного прапора, знадобилося 26 кілометрів полотна та понад 2000 годин роботи. Над кожною копією працювали четверо людей.

При цьому організатори спеціально відтворили не лише кольори, а й незвичайний розмір оригіналу – 7 метрів 34 сантиметри.

Отримати копію можна за благодійний внесок 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти передадуть фонду "Повернись живим" на закупівлю наземних роботизованих комплексів.

Такі машини використовують для завдань, які можуть бути небезпечними для військових: вони здатні доставляти медикаменти, провізію та боєприпаси, а також допомагати з евакуацією поранених.

За словами заступника директора фонду Олега Карпенка, один наземний роботизований комплекс може перевезти до 500 кілограмів вантажу за дві години, не наражаючи на небезпеку людей. Тож історичний прапор цього разу матиме ще одну місію: не просто нагадувати про проголошення незалежності, а допомагати тим, хто захищає її сьогодні.