Изначально на роль Форреста Гампа выбрали не Тома Хэнкса: какая голливудская звезда должна была сыграть его

Сегодня трудно представить "Форреста Гампа" без Тома Хэнкса. Однако изначально создатели фильма видели в главной роли совсем другого актера.

В конце концов, именно Хэнкс сыграл Форреста Гампа и получил за эту роль второй подряд "Оскар". О том, кого сначала рассматривали на главную роль в "Форресте Гампе", рассказывает Far Out Magazine.

Кто мог сыграть Форреста Гампа вместо Тома Хэнкса

К моменту выхода "Форреста Гампа" Том Хэнкс уже был одним из самых успешных актеров Голливуда. Впрочем, именно роль Форреста Гампа стала одной из самых знаковых в его карьере.

В то же время мало кто знает, что в список претендентов на главную роль в фильме также входили Чеви Чейз, Билл Мюррей и Шон Пенн. Однако первым выбором студии был именно Джон Траволта.

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После успеха "Бриолина" и "Лихорадки субботнего вечера" карьера актера в 1980-х переживала непростой период. Лишь комедия "Смотри, кто говорит" в 1989 году стала для него заметным успехом. Когда же Траволте предложили сыграть Форреста Гампа, он отказался от роли в пользу другого проекта.

Этим проектом стал "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, где актер сыграл Винсента Вегу. Именно эта роль дала новый импульс карьере Траволты.

Джон Траволта и Квентин Тарантино / Фото GettyImages

Интересно, что Траволта был номинирован на "Оскар" за роль в "Криминальном чтиве" и соревновался за награду именно с Томом Хэнксом, который победил благодаря "Форресту Гампу".

Сам Траволта впоследствии неоднократно говорил, что не жалеет о своем решении. По словам актера, если он и не сыграл роль, которая досталась Хэнксу, то взамен получил другую, не менее интересную. Он также отмечал, что именно отказ от некоторых ролей открыл ему путь к другим карьерным возможностям.