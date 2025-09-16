После Labubu у детей новый любимец: что известно об игрушке с человеческими зубами Fuggler
- Игрушки Fuggler имеют стеклянные глаза, кривые улыбки и вставные "человеческие" зубы, что делает их одновременно смешными и жуткими.
- Fuggler стали популярными благодаря видео на TikTok, коллаборациям с известными брендами и возможности "модернизации" игрушек пользователями.
На рынке игрушек появился новый тренд. На этот раз внимание покупателей привлекли плюшевые монстры под названием Fuggler.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fuggler.
Что известно об игрушках Fuggler?
На первый взгляд, это мягкие игрушки, но их вид вряд ли можно назвать милым. Fuggler имеют стеклянные глаза, кривые улыбки и даже вставные "человеческие" зубы. Все это делает этих созданий одновременно смешными и жуткими.
Идею игрушки более десяти лет назад придумала британка Луиз МакГеттрик, которой случайно попались на глаза искусственные зубы с eBay. Она решила пришить их к плюшевой игрушке, и так родился первый Fuggler.
Впоследствии бренд выкупила компания Spin Master, а сегодня производство осуществляет лицензированный партнер Addo Play.
Игрушки Fugglers / Фото из социальных сетей
Зубы этих игрушек изготовлены на основе слепков настоящих человеческих. Интересно, что чем более жутким получается Fuggler, тем больше вероятность, что она станет вирусной в социальных сетях.
В линейке есть три вида: маленькие (9 сантиметров), средние (13 сантиметров) и большие (23 сантиметра). Первые – малыши с памперсом и парой зубов, вторые – самая популярная модель в виде брелока, а третьи – полноразмерная плюшевая игрушка.
Как Fuggler стали популярны?
Интерес к игрушкам Fuggler проявляют не только дети, но и взрослые. В TikTok пользователи публикуют видео с коллекциями этих плюшевых монстров. Также популярны распаковки коллекционных игрушек Fuggler из различных коллабораций.
Распаковка брелока Fuggler: смотрите видео
Также довольно популярны видео, где пользователи всячески "модернизируют" своих Fugglers, чем создают совершенно уникальную игрушку.
Пользователь "модернизировал" своего Fuggler: смотрите видео
Определить, что именно вызвало интерес сотен тысяч людей к игрушкам Fuggler довольно трудно. Все потому, что на волну популярности повлияли и реклама, и участие знаменитостей, и видео в TikTok.
Пользователи делятся своими коллекциями Fugglers: смотрите видео
Также ассортимент Fugglers пополняется многочисленными коллаборациями, что позволяет компании завоевать рынок, который охватывает несколько поколений.
Тематические наборы включают коллаборации с такими брендами, как Fugglers x DC, включающий четырех персонажей (Супермен, Джокер, Бэтмен и Харли Квинн), Gremlins, TMNT, Властелин колец и другие.
Коллаборация Fugglers и "Черепашек-ниндзя" / Фото Fuggler
В чем разница между Fuggler и Labubu?
Fugglers относятся к стилю ugly cute, то есть "приятное уродство". В то же время у Fugglers есть принципиальное отличие от Labubu.
Речь идет о том, что при покупке Fugglers покупатель заранее знает, какую именно игрушку из какой серии он получит. Зато Labubu продаются в формате "коробок-сюрпризов", где содержимое становится известным только после открытия упаковки.
Labubu / Фото Unsplash
Почему Labubu потеряли свою популярность?
Компания Pop Mart столкнулась со снижением рейтинга из-за спада интереса к своим дизайнерским игрушкам. В частности, популярные среди звезд Labubu – плюшевые куклы с кроличьими ушками – начали терять свою цену на вторичном рынке Китая.
Ранее бренд поддерживал высокую стоимость благодаря перепродажам редких и ограниченных серий, за которые люди готовы были платить значительно дороже.
Однако со спадом спроса цены на такие игрушки упали, что стало одним из ключевых факторов падения капитализации Pop Mart.
