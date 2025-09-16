На ринку іграшок з'явився новий тренд. Цього разу увагу покупців привернули плюшеві монстри під назвою Fuggler.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fuggler.

Дивіться також "Я в Польщі": що відомо про блогера, чий перетин кордону став мемом у TikTok

Що відомо про іграшки Fuggler?

На перший погляд, це м’які іграшки, але їхній вигляд навряд чи можна назвати милим. Fuggler мають скляні очі, криві усмішки й навіть вставні "людські" зуби. Все це робить цих створінь водночас смішними та моторошними.

Ідею іграшки понад десять років тому вигадала британка Луїз МакГеттрік, якій випадково трапилися на очі штучні зуби з eBay. Вона вирішила пришити їх до плюшевої іграшки, і так народився перший Fuggler.

Згодом бренд викупила компанія Spin Master, а сьогодні виробництво здійснює ліцензований партнер Addo Play.

Іграшки Fugglers / Фото з соціальних мереж

Зуби цих іграшок виготовлені на основі зліпків справжніх людських. Цікаво, що чим більш моторошним виходить Fuggler, тим більша ймовірність, що вона стане вірусною в соціальних мережах.

У лінійці є три види: маленькі (9 сантиметрів), середні (13 сантиметрів) та великі (23 сантиметри). Перші – малюки з памперсом і парою зубів, другі – найпопулярніша модель у вигляді брелока, а треті – повнорозмірна плюшева іграшка.

Як Fuggler стали популярні?

Інтерес до іграшок Fuggler проявляють не лише діти, а й дорослі. У TikTok користувачі публікують відео з колекціями цих плюшевих монстрів. Також популярними є розпаковки колекційних іграшок Fuggler з різноманітних колаборацій.

Розпаковка брелока Fuggler: дивіться відео

Також доволі популярними є відео, де користувачі всіляко "модернізують" своїх Fugglers, чим створюють абсолютно унікальну іграшку.

Користувач "модернізував" свого Fuggler: дивіться відео

Визначити, що саме викликало інтерес сотень тисяч людей до іграшок Fuggler доволі важко. Усе через те, що на хвилю популярності вплинули і реклама, і участь знаменитостей, і відео в TikTok.

Користувачі ділять своїми колекціями Fugglers: дивіться відео

Також асортимент Fugglers поповнюється численними колабораціями, що дозволяє компанії завоювати ринок, який охоплює кілька поколінь.

Тематичні набори включають колаборації з такими брендами, як Fugglers x DC, що включає чотирьох персонажів (Супермен, Джокер, Бетмен і Харлі Квінн), Gremlins, TMNT, Володар перснів та інші.

Колаборація Fugglers та "Черепашок-ніндзя" / Фото Fuggler

У чому різниця між Fuggler і Labubu?

Fugglers належать до стилю ugly cute, тобто "приємна потворність". Водночас у Fugglers є принципова відмінність від Labubu.

Мовиться про те, що при купівлі Fugglers покупець заздалегідь знає, яку саме іграшку з якої серії він отримає. Натомість Labubu продаються у форматі "коробок-сюрпризів", де вміст стає відомим лише після відкриття пакування.

Labubu / Фото Unsplash

Чому Labubu втратили свою популярність?