Миллионы танцевали под этот хит, но не знали правды: о чем пел Psy в "Gangnam Style"

В 2012 году песня южнокорейского исполнителя Psy "Gangnam Style" стала мировым хитом, под который танцевали миллионы людей. Ее узнаваемый припев и забавные движения покорили слушателей в разных странах, а клип первым в истории YouTube набрал более 1 миллиарда просмотров.

Однако за веселой мелодией и вирусным танцем скрывался смысл, который поняли далеко не все. На самом деле Psy высмеивал жизнь состоятельной элиты одного из самых престижных районов Сеула – Каннама, пишет American Songwriter.

Что означает "Gangnam Style" и кого высмеивает Psy

Название "Gangnam Style" отсылает к одноименному району Сеула. Каннам расположен на южном берегу реки Хан и считается одним из самых богатых и престижных районов города.

Его часто сравнивают с Беверли-Хиллз в США из-за роскошного образа жизни местных жителей. Поэтому в названии песни речь идет именно о стиле жизни, характерном для этого богатого района.

В 2012 году в интервью NPR Music Psy объяснил, какое значение имеет Каннам для содержания его песни. По словам исполнителя, днем этот район выглядит благородным и сдержанным, а ночью превращается в центр развлечений.

Я описываю его как благородный днем и сумасшедший ночью. Я сравниваю девушек с этим районом. Итак – благородные днем, сумасшедшие ночью, и в тексте песни говорится о том, что я – идеальный парень для такой девушки,

– рассказывал артист.

Psy / Фото GettyImages

Итак, в композиции Psy иронизирует над образом состоятельных жителей Каннама и их образом жизни. Лирический герой песни позиционирует себя как идеального мужчину для девушки, которая днем ведет себя сдержанно, а ночью любит развлечения.

Как клип "Gangnam Style" высмеивает богатых

Замысел исполнителя становится понятнее, если внимательнее присмотреться к музыкальному клипу. В нем Psy танцует возле конюшни с лошадьми, на роскошном теннисном корте, среди женщин, занимающихся йогой, и в просторном конном манеже.

В других эпизодах артист появляется в сауне, одетый в небольшое сине-розовое полотенце, и катается на моторной лодке среди гребных лодок, что напоминают больших уток.

Psy – "Gangnam Style": смотрите видео

Все эти сцены дополняют сатирический образ Каннама. Роскошные места, дорогие развлечения и демонстрация богатства становятся частью шутливого изображения местной субкультуры.

Почему у Psy были основания высмеивать Каннам

Интересно, что сам исполнитель вырос в той среде, которую высмеивал в своей песне. Psy родился в обеспеченной семье, проживавшей в районе Каннам.

Его отец много лет занимал должность исполнительного директора DI Corporation – международной компании, производящей и поставляющей оборудование для тестирования полупроводников и других компьютерных микросхем.

Район Каннам / Фото GettyImages

По информации Associated Press, после мирового успеха "Gangnam Style" стало известно, что семья артиста владеет 30% акций этой компании.

Мать исполнителя также была связана с престижным бизнесом района. Ей принадлежит ряд элитных заведений общественного питания в Каннаме.