Должен был быть раньше российского: почему украинский перевод Гарри Поттера 2 года не печатали
- Перевод книг о Гарри Поттере на украинский язык задержался на 2 года.
- Одной из причин стал отказ издательства брать книгу в работу.
Книги о Гарри Поттере – культовая история, на которой выросло целое поколение, которое с нетерпением ждало новых книг и фильмов. Украинские читатели одними из первых читали финальные книги, однако первую не могли напечатать аж 2 года.
Хотя были все шансы, что украинский перевод книг о "парне, который выжил" появится раньше, чем русский. Почему не сложилось – рассказал переводчик книг о Гарри Поттере Виктор Морозов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Почему публикация перевода затянулась на 2 года?
Виктор Морозов рассказал, что решил взяться за перевод Гарри Поттера еще тогда, когда ни в Украине, ни в России не слышали об этих книгах. В 90-х был ощутимый недостаток подростковой литературы, поэтому Виктор Морозов искал что-то такое, что может закрыть эту нишу. Узнав о книгах о "парне, который выжил" и то, что скоро экранизируют первую часть, Морозов решил браться за работу. Целью было издать украинский перевод раньше, чем появится русский, чтобы даже в преимущественно русскоязычных регионах читали на украинском.
И тогда мне пришла идея, что, если я переведу эту книгу быстро и максимально качественно, она у нас выйдет и после премьеры фильма дети бросятся читать книгу, а она будет только на украинском. И я планировал, что дети и на Востоке, и на Юге будут читать именно на украинском,
– говорит Морозов.
Виктор Морозов – отец украинского Гарри Поттера / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал
Однако издательство "Классика", с которым работал Морозов, отказалось издавать детскую литературу. Тогда переводчик решил предложить книгу Ивану Малковичу – руководителю издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Малкович сначала отнесся к этой идее скептически.
Он спросил меня, о чем книга. И я начал рассказывать о парне-волшебнике. А Малкович сказал, что он христианин, и книгу о волшебстве не будет выдавать, но потом кто-то ему подсказал, что это будет что-то интересное, и он согласился,
– вспоминает "отец" украинской поттерианы.
А потом пришлось почти год вести переговоры с литературными агентами Джоан Роулинг, для которых А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА была совершенно неизвестным издательством. В итоге пришлось потратить два года на то, чтобы опубликовать перевод книги "Гарри Поттер и философский камень". К тому времени книга уже была в русском переводе.
Однако над следующими книгами Виктор Морозов работал по 15 – 16 часов в сутки и в итоге последнюю книгу поттерианы украинцы могли читать первыми в мире, ведь это был первый опубликованный перевод.
Оригинальные книги тоже издали не сразу
Джоан Роулинг прошла сложный путь к признанию. Первую книгу она писала в трудности, а издать ее не удавалось. Как пишет издание The Economic Times, Роулинг получила отказы от 12 издательств. В итоге взять книгу в работу согласился малоизвестный литературный агент Кристофер Литтл. Первый гонорар Роулинг составлял 2 500 фунтов стерлингов, а первый тираж "Гарри Поттер и философский камень" был всего 500 экземпляров.
А уже через 2 года книга стала абсолютным бестселлером, все последующие книги были самыми ожидаемыми новинками года.
Что еще стоит знать об украинском переводе Гарри Поттера?
В оригинале поттерианы Зеркало Яцрес является Зеркалом Желания, где последнее слово написано задом наперед. Морозов отметил, что название Зеркало Яннажаб было бы странным, поэтому он решил назвать его Зеркалом Сердца и отзеркалить именно это слово.
Также усложняло задачу то, что пол некоторых профессоров из-за отсутствия феминитивов в английском языке приходилось угадывать. Морозов говорит, что ему повезло не ошибиться, однако есть переводчики, которые таки допустили ошибку.
С Джоан Роулинг Виктору Морозову так и не удалось познакомиться – мама Гарри Поттера не общается с переводчиками своих книг, которые образовали своеобразное сообщество.