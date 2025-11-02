Должен был быть раньше российского: почему украинский перевод Гарри Поттера 2 года не печатали

Книги о Гарри Поттере – культовая история, на которой выросло целое поколение, которое с нетерпением ждало новых книг и фильмов. Украинские читатели одними из первых читали финальные книги, однако первую не могли напечатать аж 2 года.

Хотя были все шансы, что украинский перевод книг о "парне, который выжил" появится раньше, чем русский. Почему не сложилось – рассказал переводчик книг о Гарри Поттере Виктор Морозов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему публикация перевода затянулась на 2 года?

Виктор Морозов рассказал, что решил взяться за перевод Гарри Поттера еще тогда, когда ни в Украине, ни в России не слышали об этих книгах. В 90-х был ощутимый недостаток подростковой литературы, поэтому Виктор Морозов искал что-то такое, что может закрыть эту нишу. Узнав о книгах о "парне, который выжил" и то, что скоро экранизируют первую часть, Морозов решил браться за работу. Целью было издать украинский перевод раньше, чем появится русский, чтобы даже в преимущественно русскоязычных регионах читали на украинском.

И тогда мне пришла идея, что, если я переведу эту книгу быстро и максимально качественно, она у нас выйдет и после премьеры фильма дети бросятся читать книгу, а она будет только на украинском. И я планировал, что дети и на Востоке, и на Юге будут читать именно на украинском,

– говорит Морозов.



Виктор Морозов – отец украинского Гарри Поттера / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако издательство "Классика", с которым работал Морозов, отказалось издавать детскую литературу. Тогда переводчик решил предложить книгу Ивану Малковичу – руководителю издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Малкович сначала отнесся к этой идее скептически.

Он спросил меня, о чем книга. И я начал рассказывать о парне-волшебнике. А Малкович сказал, что он христианин, и книгу о волшебстве не будет выдавать, но потом кто-то ему подсказал, что это будет что-то интересное, и он согласился,

– вспоминает "отец" украинской поттерианы.

А потом пришлось почти год вести переговоры с литературными агентами Джоан Роулинг, для которых А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА была совершенно неизвестным издательством. В итоге пришлось потратить два года на то, чтобы опубликовать перевод книги "Гарри Поттер и философский камень". К тому времени книга уже была в русском переводе.

Однако над следующими книгами Виктор Морозов работал по 15 – 16 часов в сутки и в итоге последнюю книгу поттерианы украинцы могли читать первыми в мире, ведь это был первый опубликованный перевод.

Оригинальные книги тоже издали не сразу

Джоан Роулинг прошла сложный путь к признанию. Первую книгу она писала в трудности, а издать ее не удавалось. Как пишет издание The Economic Times, Роулинг получила отказы от 12 издательств. В итоге взять книгу в работу согласился малоизвестный литературный агент Кристофер Литтл. Первый гонорар Роулинг составлял 2 500 фунтов стерлингов, а первый тираж "Гарри Поттер и философский камень" был всего 500 экземпляров.

А уже через 2 года книга стала абсолютным бестселлером, все последующие книги были самыми ожидаемыми новинками года.

