Мав бути раніше за російський: чому український переклад Гаррі Поттера 2 роки не друкували

Книги про Гаррі Поттера – культова історія, на якій виросло ціле покоління, що з нетерпінням чекало нових книг та фільмів. Українські читачі одними з перших читали фінальні книги, однак першу не могли надрукувати аж 2 роки.

Хоча були всі шанси, що український переклад книг про "хлопця, який вижив" з'явиться раніше, ніж російський. Чому не склалося – розповів перекладач книг про Гаррі Поттера Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому публікація перекладу затягнулася на 2 роки?

Віктор Морозов розповів, що вирішив взятися за переклад Гаррі Поттера ще тоді, коли ні в Україні, ні в Росії не чули про ці книги. У 90-х був відчутний брак підліткової літератури, тому Віктор Морозов шукав щось таке, що може закрити цю нішу. Дізнавшись про книги про "хлопця, який вижив" і те, що скоро екранізують першу частину, Морозов вирішив братися за роботу. Метою було видати український переклад раніше, ніж з'явиться російський, щоб навіть у переважно російськомовних регіонах читали українською.

І тоді мені прийшла ідея, що, якщо я перекладу цю книжку швидко і максимально якісно, вона у нас вийде і після прем'єри фільму діти кинуться читати книгу, а вона буде тільки українською. І я планував, що діти і на Сході, і на Півдні читатимуть саме українською,

– каже Морозов.



Віктор Морозов – батько українського Гаррі Поттера / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Однак видавництво "Класика", з яким працював Морозов, відмовилося видавати дитячу літературу. Тоді перекладач вирішив запропонувати книгу Івану Малковичу – керівнику видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Малкович спершу поставився до цієї ідеї скептично.

Він спитав мене, про що книга. І я почав розповідати про хлопця-чарівника. А Малкович сказав, що він християнин, і книгу про чари не видаватиме, але потім хтось йому підказав, що це буде щось цікаве, і він погодився,

– пригадує "батько" української поттеріани.

А потім довелося майже рік вести переговори з літературними агентами Джоан Роулінг, для яких А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА була абсолютно невідомим видавництвом. У підсумку довелося витратити два роки на те, аби опублікувати переклад книги "Гаррі Поттер і філософський камінь". На той час книга вже була у російському перекладі.

Однак над наступними книгами Віктор Морозов працював по 15 – 16 годин на добу і в підсумку останню книгу поттеріани українці могли читати першими у світі, адже це був перший опублікований переклад.

Оригінальні книги теж видали не одразу

Джоан Роулінг пройшла складний шлях до визнання. Першу книгу вона писала у скруті, а видати її не вдавалося. Як пише видання The Economic Times, Роулінг отримала відмови від 12 видавництв. У підсумку взяти книгу в роботу погодився маловідомий літературний агент Крістофер Літтл. Перший гонорар Роулінг становив 2 500 фунтів стерлінгів, а перший тираж "Гаррі Поттер і філософський камінь" був лише 500 примірників.

А вже через 2 роки книга стала абсолютним бестселером, усі наступні книги були найочікуванішими новинками року.

