Не Италия и не Колумбия: где в мире пьют больше всего кофе

Большинство людей может ошибочно полагать, что больше всего кофе пьют в Италии или Колумбии. Однако на самом деле больше всего его потребляют совсем в другой части мира.

Где пьют больше всего кофе?

Кофе знают и любят в каждом уголке планеты. Сегодня он входит в перечень самых популярных продуктов в мире.

Но несмотря на ожидания, что лидером в потреблении должна быть Латинская Америка, учитывая ее колумбийское происхождение, страна, которая потребляет больше всего кофе, расположена совсем не там, а в Европе.

Кофе / Фото Pexels

Удивительно, но больше всего кофе пьют жители Северной Европы. В частности, первые позиции в рейтинге занимают Финляндия, Норвегия и Исландия.

Далее расположились Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург.

Более того, даже постепенное повышение цены не сказалось на уровне потребления кофе европейцами.

Почему цена на кофе растет?

Как пишет Forbes, по оценкам аналитиков, мировые цены на кофе выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предупреждают, что удешевления напитка не стоит ожидать как минимум до конца 2025 года.

Среди главных причин подорожания эксперты называют засуху в Бразилии, сокращение урожая в Колумбии и повышение пошлин на импорт в США. В издании отмечают, что эти факторы уже сказались на стоимости кофе в кофейнях и розничных магазинах в разных странах мира.

Кофейные зерна / Фото Pexels

Согласно данным Международной кофейной организации, в сентябре средняя цена арабики выросла до 2,45 доллара за фунт. В некоторых странах Латинской Америки она оказалась еще выше из-за проблем с логистикой и увеличения расходов на удобрения.

Сейчас в Бразилии уже продано от 70% до 80% урожая арабики, а новые контракты заключаются медленно. Эта страна обеспечивает почти половину мирового производства арабики. В то же время кофе сорта робуста, который обычно используется для приготовления растворимого кофе, подорожал еще на 0,9%, достигнув 5,609 долларов за метрическую тонну.

