17 сентября 2000 года в Украине произошло одно из самых резонансных убийств за время восстановления Независимости и его жертвой стал журналист Георгий Гонгадзе. Однако тело медийщика нашли только в ноябре того же года.

Эта трагедия без преувеличения изменила ход украинской истории, а имя убитого журналиста до сих пор знают и помнят. Факты о Георгии Гонгадзе, которые стоит знать, расскажет 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

Первая цензура

Мирослава Гонгадзе, жена журналиста, рассказала, что после бракосочетания они переехали в Киев. По ее словам, Георгию во Львове, где они познакомились, было уже тесно. Супруги работали в медиа, впоследствии Гонгадзе создал собственную аналитическую программу "Окна-Плюс" о политических процессах в Украине. Один из выпусков назывался "Кучма-клан", что тогдашнему президенту Украины не понравилось.

Когда его увидел сам Кучма, возник огромный скандал с руководством. После того все программы Гии просматривали еще перед эфиром. Я оттуда начинаю для себя отсчет цензуры в украинском пространстве - конец 1996-го, начало 1997-го,

– вспоминала Мирослава.

Гонгадзе на войне

Пожалуй, невозможно отрицать тот факт, что если бы Гонгадзе не убили в сентябре 2000 года, то сейчас он бы точно активно работал над освещением войны, если бы не принимал в ней участие. Однако опыт пребывания в зоне боевых действий у него был, ведь как и Украина, так и Грузия была родиной для него.

Поэтому события начала 90-х – гражданская война и война в Абхазии – не обошли его стороной. В гражданской войне он был санитаром и помогал спасать раненых.

По данным Pen Ukraine, во время тех событий Гонгадзе создал два документальных фильма – "Боль земли моей" и "Тени войны". В их создании журналисту помогала жена Мирослава.

Отрывок из фильма "Тени войны": смотрите видео

Во время боевых действий Георгий получил ранения. В 1993 году в результате обстрела его тело разорвали более двух десятков обломков, часть из которых так и не смогли вытащить.

Обломки и опознание

Родные и друзья искали Георгия Гонгадзе довольно долго, ведь тот исчез еще 16 сентября. Усилиями, в частности, Мирославы Гонгадзе, исчезновение журналиста получило огласку и резонанс, однако результатов не было. Пока не появилась жуткая находка в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева – обезглавленное тело. Узнать в нем Георгия было почти невозможно, однако обломки в теле свидетельствовали, что это он.

Я об этом узнала из звонка нашего кума и близкого друга Георгия Кобы Алании. Он сказал мне в трубку: "Мы его нашли". Я поняла, что если это говорит Коба, то это может быть правда. Он знал Георгия, знал все его ранения. Не могу сказать, что я полностью поверила без экспертизы ДНК... Тело было обезглавленным. Оно было полностью изуродовано. Но я верила инстинктам Кобы, его чувству,

– вспоминала Мирослава Гонгадзе.

Тесты ДНК подтвердили, что тело принадлежало именно журналисту. Однако похоронили Георгия Гонгадзе только в 2016 году.

22 марта 2016 года в церкви Николая Набережного на Подоле состоялось прощание с журналистом, на котором присутствовали его родные, друзья и известные деятели. Накануне Мирослава Гонгадзе получила награду Героя Украины, которой ее мужа удостоил еще Виктор Ющенко.



Похороны Георгия Гонгадзе / Фото "Новинарни"

