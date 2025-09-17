Эта трагедия без преувеличения изменила ход украинской истории, а имя убитого журналиста до сих пор знают и помнят. Факты о Георгии Гонгадзе, которые стоит знать, расскажет 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".
Интересно Принц Гарри и первые леди Европы получили особый подарок во время визита в Украину
Первая цензура
Мирослава Гонгадзе, жена журналиста, рассказала, что после бракосочетания они переехали в Киев. По ее словам, Георгию во Львове, где они познакомились, было уже тесно. Супруги работали в медиа, впоследствии Гонгадзе создал собственную аналитическую программу "Окна-Плюс" о политических процессах в Украине. Один из выпусков назывался "Кучма-клан", что тогдашнему президенту Украины не понравилось.
Когда его увидел сам Кучма, возник огромный скандал с руководством. После того все программы Гии просматривали еще перед эфиром. Я оттуда начинаю для себя отсчет цензуры в украинском пространстве - конец 1996-го, начало 1997-го,
– вспоминала Мирослава.
Гонгадзе на войне
Пожалуй, невозможно отрицать тот факт, что если бы Гонгадзе не убили в сентябре 2000 года, то сейчас он бы точно активно работал над освещением войны, если бы не принимал в ней участие. Однако опыт пребывания в зоне боевых действий у него был, ведь как и Украина, так и Грузия была родиной для него.
Поэтому события начала 90-х – гражданская война и война в Абхазии – не обошли его стороной. В гражданской войне он был санитаром и помогал спасать раненых.
По данным Pen Ukraine, во время тех событий Гонгадзе создал два документальных фильма – "Боль земли моей" и "Тени войны". В их создании журналисту помогала жена Мирослава.
Отрывок из фильма "Тени войны": смотрите видео
Во время боевых действий Георгий получил ранения. В 1993 году в результате обстрела его тело разорвали более двух десятков обломков, часть из которых так и не смогли вытащить.
Обломки и опознание
Родные и друзья искали Георгия Гонгадзе довольно долго, ведь тот исчез еще 16 сентября. Усилиями, в частности, Мирославы Гонгадзе, исчезновение журналиста получило огласку и резонанс, однако результатов не было. Пока не появилась жуткая находка в Таращанском лесу в 100 километрах от Киева – обезглавленное тело. Узнать в нем Георгия было почти невозможно, однако обломки в теле свидетельствовали, что это он.
Я об этом узнала из звонка нашего кума и близкого друга Георгия Кобы Алании. Он сказал мне в трубку: "Мы его нашли". Я поняла, что если это говорит Коба, то это может быть правда. Он знал Георгия, знал все его ранения. Не могу сказать, что я полностью поверила без экспертизы ДНК... Тело было обезглавленным. Оно было полностью изуродовано. Но я верила инстинктам Кобы, его чувству,
– вспоминала Мирослава Гонгадзе.
Тесты ДНК подтвердили, что тело принадлежало именно журналисту. Однако похоронили Георгия Гонгадзе только в 2016 году.
22 марта 2016 года в церкви Николая Набережного на Подоле состоялось прощание с журналистом, на котором присутствовали его родные, друзья и известные деятели. Накануне Мирослава Гонгадзе получила награду Героя Украины, которой ее мужа удостоил еще Виктор Ющенко.
Похороны Георгия Гонгадзе / Фото "Новинарни"
Что надо знать о кассетном скандале?
28 ноября 2000 года лидер социалистической партии Александр Мороз заявил, что владеет записями тайных разговоров президента Леонида Кучмы и его окружения, которые проливают свет на дело об убийстве журналиста Гонгадзе. Имеющиеся у него пленки он включил журналистам на магнитофоне, из-за чего события вокруг записей названы именно "кассетным скандалом".
Записи сделал майор государственной службы охраны Николай Мельниченко. По его словам, это была его собственная инициатива.
На записях слышно обсуждение Кучмы с ближайшими помощниками деятельности журналиста. Также они решали, что делать с "неудобным" Гонгадзе. Из-за публикации этих записей на президента упало подозрение в причастности к убийству.
Это привело к волне протестов по всей стране под лозунгом "Украина без Кучмы".