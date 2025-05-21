Имел брата-близнеца и был участником войны в Грузии: 5 самых интересных фактов о Гонгадзе

Георгий Гонгадзе – имя, которое навсегда останется символом борьбы за правду в украинской журналистике. Удивительно, но немало страниц его биографии все еще остаются малоизвестными широкой общественности.

История Гонгадзе – это не только о громком политическом убийстве, но и о личной смелости, принципиальности и борьбе за правду. 24 Канал собрал 5 фактов из жизни журналиста, которые известны далеко не всем.

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Исчезнувший брат-близнец

Леся Гонгадзе – мать Георгия Гонгадзе, в одном из интервью вспоминала, что родила двух сыновей – Георгий появился на свет на 12 минут позже своего брата. Однако когда она очнулась после наркоза, на руке увидела лишь одну бирку.

В медицинской карте также значился только один ребенок. Впоследствии она узнала, что сначала мужу сообщили о рождении двойняшек, но впоследствии сказали, что один из них якобы умер. Никаких официальных документов о смерти или существовании второго ребенка она так и не получила. Леся требовала объяснений или хотя бы показать тело ребенка, и ее просьбы остались без ответа.

Маленький Георгий Гонгадзе с мамой / Обложка фильма "Сердце мамы Гонгадзе"

Был участником гражданской войны в Грузии

Когда в 1991 году в Тбилиси разразились протесты против первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдии, отец Георгия оказался в списке "врагов народа" из-за своей оппозиционной деятельности в парламенте.

В то время Георгий жил во Львове. Мать вспоминает, как однажды он внезапно появился на пороге в белом маскхалате и с автоматом.

"Мама, я приехал защищать честь и имя моего отца. Я на грузина руку не подниму. Я буду санитаром", – рассказывала о решении Георгия присоединиться к протестам Леся Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе во время гражданской войны в Грузии / Фото УИНП

Георгий был человеком-фейерверком

Родные вспоминают Георгия как человека-фейерверк, который постоянно генерировал идеи и притягивал к себе других. В арендованной квартире супругов Гонгадзе во Львове всегда было шумно и людно.

"У нас всегда по ночам до утра велись какие-то философские разговоры, пели и "Мертвые петухи", и "Пиккардийская терция", и "Плач Иеремии". Просто это был какой-то бесконечный круговорот, фонтан событий, действий и так далее", – вспоминала жена Георгия Мирослава Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе был душой компании / Фото с Facebook-страницы Мирославы Гонгадзе

Основал одно из первых интернет-изданий в Украине

В начале 2000-х интернет еще не был привычным явлением, но для Георгия он стал последней надеждой распространять правду.

"Украинская правда" появилась от безысходности – Гия был бескомпромиссным: он уже не мог устроиться на работу, потому что хотел делать только то, что считал единственно правильным. Поэтому он создал собственный независимый информационный ресурс,

– вспоминает Мирослава Гонгадзе.

Там он публиковал расследование о сфальсифицированном референдуме 2000 года, зарубежные счета чиновников и цензуру в медиа.

Георгий Гонгадзе основал одно из первых интернет-изданий / Фото "Украинской правды"

Тело Гонгадзе долгое время не могли идентифицировать

Когда в Таращанском лесу обнаружили обезглавленное тело, милиция заявила, что оно пролежало в земле три года. Однако журналисты раскрыли, что в яме были украшения, которые принадлежали Георгию, а также давнее осколочное ранение на правой руке. Также в желудке тела обнаружили косточки арбуза, который Гонгадзе ел в вечер исчезновения.

Впоследствии тело загадочного исчезло из морга в Тараще и появилось в главном бюро судебно-медицинской экспертизы. Чтобы подтвердить его личность, провели четыре ДНК-экспертизы в США, Франции, России и Украине. Интересно, что одну из экспертиз проводило ФБР. Именно оно окончательно подтвердило, что тело принадлежало Георгию Гонгадзе.

К слову, ранее мы писали о 5 малоизвестных фактов из жизни Олега Ольжича. В частности, одной из тайн его биографии остается то, где его похоронили, ведь официально его тело так и не было идентифицировано.