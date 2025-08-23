Сейчас звание "Герой Украины" получают чаще всего наши воины, защитники и защитницы Украины, которые защищают государство во время войны. Однако этого звания удостоены и немало гражданских людей.

Высшая государственная награда существует с 1998 года. В год ее основания награду получил только один украинец. больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Указ Президента Украины.

Кто был первым "Героем Украины"?

Согласно указу президента Леонида Кучмы от 26 ноября 1998 года, впервые в истории Украины звание "Герой Украины" было присвоено выдающемуся ученому Борису Патону. Президент НАН Украины стал единственным, кто получил эту награду в 1998 году.

За самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, способствовавшие признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире,

– говорится в тексте указа.



Борис Патон / Фото Офиса Президента Украины

Борис Патон вошел в украинскую историю как металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Он родился 14 ноября 1918 года в Киеве – столице Украинского Государства под руководством гетмана Павла Скоропадского. За годы своей научной и технической деятельности создал 400 различных изобретений в сферах сварочных процессов, металлургии и технологии металлов. Среди них – электрошлаковый способ сварки и сварки живых тканей, которое используют в хирургии.

Патон 58 лет возглавлял Национальную академию наук. Умер Борис Патон на 102-м году жизни – 19 августа 2020 года в Киеве.