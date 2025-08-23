Зараз звання "Герой України" отримують найчастіше наші воїни – захисники та захисниці України, котрі боронять державу під час війни. Однак цього звання удостоєно й чимало цивільних людей.

Найвища державна нагорода існує з 1998 році. У рік її заснування нагороду отримав лише один українець. більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.

Хто був першим "Героєм України"?

Відповідно до указу президента Леоніда Кучми від 26 листопада 1998 року, вперше в історії України звання "Герой України" було присвоєно видатному науковцю Борисові Патону. Президент НАН України став єдиним, хто отримав цю нагороду в 1998 році.

За самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, що сприяли визнанню й утвердженню авторитету вітчизняної науки в світі,

– йдеться в тексті указу.



Борис Патон / Фото Офісу Президента України

Борис Патон увійшов в українську історію як металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Він народився 14 листопада 1918 року в Києві – столиці Української Держави під керівництвом гетьмана Павла Скоропадського. За роки своєї наукової та технічної діяльності створив 400 різних винаходів у сферах зварювальних процесів, металургії і технології металів. Серед них – електрошлаковий спосіб зварювання та зварювання живих тканин, яке використовують у хірургії.

Патон 58 років очолював Національну академію наук. Помер Борис Патон на 102-му році життя – 19 серпня 2020 року в Києві.