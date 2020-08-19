У віці 101 року помер український науковець Борис Патон. Його винаходами в галузях зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються в усьому світі.

Про смерть Бориса Патона повідомила доцент Дніпровського національного університету Людмила Кострюкова.

До слова Радянський поет Борис Пастернак вчинив самогубство

Причини смерті наразі невідомі. Втім не виключено, що Борис Патон помер природньою смертю. У листопаді йому б виповнилося вже 102 роки.

Про загибель науковця також розповів Президент України Володимир Зеленський. Він пригадав, що саме Борис Патон був першою людиною, яку нагородили званням Героя України.

Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті,

– заявив президент.

Так само, наголосив він, неможливо виміряти масштаб тієї втрати, яку зазнала Україна. Глава держави подякував долі за можливість особисто бути знайомим з цією людиною.

"Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині й близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!" – написав Володимир Зеленський.

У РНБО в коментарі "Українській правді" розповіли, що наразі формується державна комісія з поховання науковця. По смерті в нього фактично не залишилося родичів.

Що відомо про Бориса Патона: