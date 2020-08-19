На 102-му році життя 19 серпня помер легендарний український науковець Борис Патон. Він працював у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів. Був директором Інституту електрозварювання та президентом НАН України. Біографію Патона читайте у матеріалі 24 каналу.

Дитинство та навчання Патона

Народився 14 листопада 1918 року в Києві у сім'ї відомого вченого, директора та засновника Інституту електрозварювання Євгена Патона та домогосподарки Наталії Патон.

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Предки Бориса Патона походять із Західної Європи і займалися кораблебудуванням. Серед прадідів були генерали, контрадмірали, прокурори, придворні радники та дипломати.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який тоді мав назву Київський індустріальний інститут.

Батько Бориса Патона, вчений Євген Патон, у 1929 році організував у Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої у 1934 створив Інститут електрозварювання. З часом цей інститут став для Бориса Патона другим домом.



Борис Патон у дитинстві

Дослідницька діяльність

Закінчення інституту збіглося в часі з початком війни. Борис Патон за розподілом поїхав до міста Горького – на завод “Красное Сормово”. Там він працював інженером електротехнічної лабораторії.

Згодом його перевели до Нижнього Тагіла. Молодий спеціаліст узяв активну участь у розробці та впровадженні технологічної новації, якій судилося кардинально змінити весь технологічний цикл, – автоматичного зварювання броні під флюсом.

Після цього почалася велика кар'єра в Інституті електрозварювання. Як розповідав потім сам Борис Патон, батько змусив пройти його всі сходинки нагору. Стартував він від молодшого наукового співробітника, потім був завідувачем відділу, заступником директора.



Молодий науковець

На посаду директора прийшов у 1953 році і залишався головним в установі до кінця свого життя.

Через десять років він також очолив Національну академію наук. На той час до її складу входили десятки інститутів, зокрема й Інститут електрозварювання. Президентом Академії був теж до смерті. Хоча останнім часом дедалі гучніше лунали заклики поступитися місцем молодшому поколінню.



Борис Патон з братом і батьком

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Важливі винаходи вченого

Є автором понад 400 різних винаходів у сферах зварювальних процесів, металургії і технології металів.

Борис Патон розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття.

за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Інститут електрозварювання у співпраці з Інститутом хірургії і трансплантології імені Олександра Шалімова НАМН України та Центральним госпіталем СБУ створили обладнання для електрозварювання живих тканин.

Участь у партії

Паралельно з наукою Борис Патон просувався і в партійній кар'єрі. Був депутатом Верховної Ради УРСР, до розпаду СРСР членом ЦК КПРС.

Певний час входив до Ради національної безпеки і оборони.

У 2009 році, на виборах президента став довіреною особою Юлії Тимошенко. А в 2011 – одним з десятьох представників інтелігенції, які написали листа на підтримку політики президента Віктора Януковича.

Йому були близькі принципи СРСР. Наприкінці 1990-х обурювався тим, що в країні зносять пам'ятники радянським лідерам. А в 2000 роках виступав проти запровадження Болонської системи і захищав радянську систему освіти.

Цікаві факти

Борис Патон володів англійською й німецькою мовами.

англійською й німецькою мовами. Усе життя захоплювався спортом : грав у теніс і був майстром спорту з водних лиж.

: грав у теніс і був майстром спорту з водних лиж. Зростав в атмосфері наукового атеїзму. Однак на схилі віку вчений розповідав, що ставиться до релігії з "великою повагою".

Борису Патону пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві , але він відмовився.

, але він відмовився. Був проти будівництва 3-го і 4-го ректорів ЧАЕС через близькість до Києва.

У 1998 році, невдовзі після заснування звання Герой України, вчений став його першим лауреатом.

На початку 80-их у Києві, перед будівлею Національної академії наук України, без його відома відкрили бронзовий бюст Борису Патону.



Погруддя Бориса Патона встановили в Києві ще за Союзу