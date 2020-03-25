Національна академія вибирає нового очільника: список кандидатів

Вже 25 березня Президія Національної академії наук України затвердить остаточний перелік кандидатів на посаду президента. Чинний очільник Борис Патон свою кандидатуру не висуватиме.

Про імовірних кандидатів на пост пише Zn,ua, посилаючись на свої джерела.

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У списку кандидатів усі претенденти не молодші 55 років.

Список кандидатів на пост президента НАН

Гончарук Владислав Володимирович – 79 років;

Данилишин Богдан Михайлович – 55 років;

Загородній Анатолій Глібович – 69 років;

Комісаренко Сергій Васильович – 76 років;

Семиноженко Володимир Петрович – 69 років.

Ще 29 січня 2020 року Президія постановила провести вибори нового президента НАН. За планом, засідання мало відбутись 16 квітня, проте його найімовірніше перенесуть через карантин.

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Що відомо про чинного президента НАН Бориса Патона