Национальная академия выбирает нового главу: список кандидатов

Уже 25 марта Президиум Национальной академии наук Украины утвердит окончательный перечень кандидатов на пост президента. Действующий глава Борис Патон свою кандидатуру не будет выдвигать.

Про вероятных кандидатов на пост пишет Zn,ua, ссылаясь на свои источники.

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В списке кандидатов все претенденты не моложе 55 лет.

Список кандидатов на пост президента НАН

Гончарук Владислав Владимирович – 79 лет;

Данилишин Богдан Михайлович – 55 лет;

Загородний Анатолий Глебович – 69 лет;

Комисаренко Сергей Васильевич – 76 лет;

Семиноженко Владимир Петрович – 69 лет.

Еще 29 января 2020 года Президиум постановил провести выборы нового президента НАН. По плану заседание должно было состояться 16 апреля, однако его скорее всего перенесут из-за карантина.

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Что известно про действующего президента НАН Бориса Патона